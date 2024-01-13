一年後，廖青從旅行社辭職，找了份普通文員的工作，此後再也沒有那種默默數錢的爽快與內疚感。

經常做因為找不到工作，餓死在出租房裡的夢。當從那樣的夢裡醒來，她又如釋重負，好像因為夢見過，大概再也不必在現實中親自領受這一切了。

廖青睜開眼睛，天已大亮。打開手機，收到李槿一個小時前發來的信息。

「我回來了，在二○六房間。」

「醒了就過來吧。」

兩條短信整齊地排列在屏幕上，好像兩截長短不一的木頭。她丟下手機，跑到衛生間去認真地洗漱、上妝，希望幾分鐘之內，就能把自己變回過去。

其實，她對過去的自己留在別人記憶裡的印象，並不完全知曉。但李槿的模樣卻清清楚楚地印在腦海裡，全賴鎮上照相館櫥窗裡陳設的相片。粉色輕紗上衣，鵝蛋臉、細長眼睛，嘟著的嘴唇也是粉粉的，一副歲月靜好的模樣。過一會兒就要見到這個人，不知已變成何等模樣了……她還是沒法把那張自信、美艷的臉龐，與曉晚的聯繫在一起，它們之間幾乎毫無相似之處。

廖青沒有和別人提過那件事。寒假裡的一天，曉晚給她打電話，電話接通後又馬上掛斷了。她以為打錯了，也沒在意。有天凌晨兩點多，她都睡了，曉晚在微信 裡留言，問她是否認識職業技術學院的老師。「阿姨，我想換個專業，還是覺得漢語言文學比較適合我。」

第二天早上看到信息，她感到莫名的失望和生氣，想著過幾天再打電話，勸她別這麼做。那段時間，家中男孩把她整得焦頭爛額，幾乎沒有力氣想別的事。

沒過多久，她便接到母親電話，說女孩已經退學回家了。要是事先知道她會退學，自己會去求人嗎？她會為這個女孩這麼做嗎？（五）