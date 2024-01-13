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半臉佳人（二）

張舒涵
阿尼默／圖
阿尼默／圖

裴崇任是學金屬工藝的，因為患上重度脂肪肝不得不減肥，索性對外宣稱是迷上了佛學，每日參禪打坐、過午不食，白天幾乎不怎麼用畫室。

耿菲兒連夜來到畫室開始創作，先是在紙稿上繪出草圖，然後印拓到畫板上。畫室裡堆滿了各種雜物，耿菲兒乾脆把畫板放在地上，蹲著開始描畫。

老裴堅持過午不食，半夜時分餓得飢腸轆轆，凌晨四點鐘也來到畫室畫畫。老裴以為畫室只有他一個人，像往常一樣在地上支起電磁爐，把鋁塊加熱成鋁水，順手架起了金屬板，拿噴槍把鋁水噴到金屬板上，做一層淡淡的山水肌理效果。老裴把噴槍調成最大功率，滾燙的鋁水直接噴濺了出去，融在金屬板上冷卻後，出現各種美麗的花紋。

老裴看到漂亮的畫面，高興地一擺手，做了個多餘的打槍動作，一股超過百度高溫的鋁水噴了出去，桌子下面突然傳來淒慘的女人哭叫聲。

老裴嚇得一把扯掉電源，手腳並用爬到桌子上看時，只見耿菲兒在地上哀號翻滾，臉頰和脖子上全都是銀光閃閃的鋁水。鋁水逐漸凝固，嵌入皮肉，如同戴著盔甲的鐵面人一般。

老裴癱在桌上，徹底嚇傻了。

「大使夫人」出事的消息傳遍了整個校園。昏迷的耿菲兒被醫生蒙上被子抬走。檢查後醫生連叫僥倖，幸虧耿菲兒戴著耳機，蹲在地上聽歌，這才護住了耳朵和半邊臉頰。耿菲兒父母看到女兒的慘狀，在醫院裡大哭大鬧，堅持說老裴是故意的。因為他長得肥胖猥瑣，加上大齡未婚，內心早已扭曲黑暗，見到耿菲兒如此美麗的少女，自然會嫉妒發狂。否則女兒開著燈拓畫，老裴瞎了眼，怎麼可能不知道畫室有人。

老裴則連聲喊冤，說因為用的是公家電，所以自己離開畫室時從來不關燈，開燈並不代表畫室有人。老裴手舉著一串念珠作證，聲稱自己是學佛之人，追求至善，不可能有這種黑心腸，這件事純屬意外。

醫院裡打做一團，學院裡也不太平。耿菲兒淒厲的慘叫聲聲傳數里，驚醒了無數人，師生議論紛紛，沒人再敢去那間畫室，學校裡開始流傳種種駭人聽聞的傳說。很多學生信誓旦旦地聲稱，曾經在晚上聽到畫室裡面傳來陣陣日語歌聲。

剛從農村蹲點回來的老竇教授經過嚴格分析，認為這件事的責任不在裴崇任，當然更不在耿菲兒，從二人進入這間屋子的那一瞬間，他們就進入了一個異質空間，就是俗稱的「鬼打牆」。為什麼裴崇任沒看到蹲在地上的耿菲兒，因為被厲鬼遮住了眼！真正的罪魁禍首是那間屋子裡的亡魂怨靈！

老竇教授講課枯燥，說起故事來卻非常有天賦，下面聚集了一眾老師聽得津津有味。老竇教授娓娓道來有理有據，堅稱如果不是怨靈作祟，這麼多巧合怎麼可能碰在一起！如果耿菲兒沒有靈感爆發、如果裴崇任沒有犯迷糊、如果屋子裡沒有亮燈、如果耿菲兒沒有戴上耳機聽不到聲音，這一切的一切根本不會發生。明顯是有人，不，是有鬼在暗中作祟找替身啊！

院長處理完醫院人的事情，又馬上趕回學院處理鬼的謠言，忙得五內俱焚。聽到這些無稽之談，院長直氣得七竅生煙，把老竇教授叫到辦公室裡一頓狠批。老竇教授比院長年長十多歲，是院長當學生時的班主任，名副其實的老大哥，受不了院長這麼凌厲直白的言論。老竇教授梗著脖子說：

「我革命的資歷比你深！我接受的是馬克思唯物主義教育不假，可我學到的是『實事求是』的精髓。我蹲點的那個村子，流傳著大量的民間傳說，我親眼看到過種種不能解釋的詭異事件！難道這麼多的事實，就是一句『封建迷信』完事了？不實事求是地去調查研究，不深入挖掘就做簡單的教條結論，你是教條化、簡單化馬克思主義！」

院長恨得一蹦老高，又無可奈何地從空中落下來，天地君親師，校園裡這點倫理還是要講的。院長不能把這個老大哥怎麼樣，就嚴禁周圍的人聽老竇教授胡扯，誰聽扣誰的獎金。一旦老竇教授再說這種鬼狐精怪的無稽之談，老師們必須立馬遠離開來做嗤笑狀。學院老師們為了獎金只好執行。久而久之，老竇教授看沒人聽他的胡言亂語，也就蔫蔫地不再說了。

耿菲兒父母要求給女兒評個工傷，院長報上去後，被學校打了回來。因為耿菲兒雖然是在學院受的傷，但是並不在工作時間之內。那是凌晨四點發生的事，給她評了工傷，難保其他人不會來鬧待遇。（二）

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