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王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

血藏不住祕密（一九）

桑文鶴

姚蔓舒面無表情地聽完，只說了兩個字：滾吧。王泰明像是得了聖旨一樣，從衣櫃裡取出事先準備好的旅行箱，在姚蔓舒死寂一般的沉默裡，快速地收拾好自己的東西。

走的時候，他把一張銀行卡放在茶几上說：密碼是你的生日。這算是我對你的補償。

半個月後，他想起了自己還有東西落在了姚蔓舒那裡，給她打電話，竟然已經是空號。他去姚蔓舒的公司找她，卻被告知姚蔓舒已經辭職。

刑警隊那頭，對麻志騫的審問卻挺順利，只是對於火災裡死者的身分，麻志騫說他也不清楚。他只是說，那天夜裡涼，有個流浪漢要飯要到了餐館門口。他想著自己的處境，怕是用不了多久，自己也得淪落到這種地步，於是動了惻隱之心，放了流浪漢進來，讓他吃了點剩飯，還喝了酒。那本是酒樓營業的最後一天。客人都已走光，他原本打算天黑透了，就去跳河自殺的，結果卻在和流浪漢喝酒的時候，有了別的想法。他覺得老天爺在他原本打算去死的那天，送來了這個人，這就是天意，他不接旨不行。

火著起來了以後，他快速地跑回家，把發生的事告訴了劉曉萍。他拿了家裡所有的現錢，連夜坐火車離開，從此成了個孤魂野鬼。半個月後，劉曉萍按照約定好的時間，去一個公用電話亭那裡等他的電話，他才在電話裡第一次聽說了自己姊姊和姊夫的事。

劉曉萍在電話裡問：人家那邊民政局的人來電話了，讓我養你的外甥女呢！你說我該怎麼辦呢？

他說：那你就養著吧，保險公司的錢不是馬上就快下來了嘛。又問：外甥女什麼時候送過來？（一九）

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