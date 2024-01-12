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湖畔往事（四）

草白

很多年裡，廖青無數次回想那個夜晚發生的事，都感到不可思議，它們很像小說情節，或聽來的故事。她想不明白，一向溫柔順從的小菊為何如此剛烈和決絕，而李槿又為何悄無聲息地離開，連人生最重要的考試也選擇缺席？以前沒有想明白的事，現在依然毫無辦法。

那段時間裡，她拚命讀書，滿腦子都是高考、分數、一模二模。李槿和梁老師在小樹林約會的傳聞，她是最後一個知道。小菊一口氣喝下一斤白酒，送到醫院洗胃的那個晚上，她正在教室裡做英語題，一口氣刷了三套真題。小菊最後一次來宿舍找她，她還在做題。最後一年，她發了瘋似地解題，什麼也顧不上。

後來，當生活中陸續出現無解的難題，她也會想起那個躺在湖底的人，是什麼樣的力量促使她走到那裡面去？對此，她一無所知。還有李槿。當年，這兩人就像形體和影子，後來影子不見了，從這個世上消失了──形體又去了哪裡？都經歷了什麼？

天亮之前再次閉上眼睛，卻是曉晚的身影在眼前晃動，一會兒在餐廳裡端盤子、一會兒在流水線給衣服釘鈕釦。形體越來越消瘦，帶著看不見的、被生活抽打而出的皮鞭印……她看見的是當年的自己。

廖青大學畢業第一份工作是導遊，接待來自港澳的清一色的男人團，都是事業有成的小老闆，白天正常遊玩，晚上帶他們去娛樂場所聲色犬馬。那段時間，她每天都能賺到幾萬塊錢，紙幣像嘩啦響的風箏向她飛來。

有天晚上，她坐在車裡等遊客出來時，接到大學輔導員打來的電話，問她最近在忙什麼，有沒有什麼好書推薦。上學時，兩人經常交流閱讀心得，但她已經半年多沒有翻開任何一本書了。（四）

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