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艾比的煩惱（二五）

顧艷

不過她還是扒在窗口，與史蒂夫閒聊著，以致母親從廚房端菜出來也沒察覺。

一會兒，母親證實了自己上次沒有看花眼，原來女兒確實與對面那個洋人在談戀愛。母親忽然火冒三丈說：「你和那個洋人談戀愛？」

艾比轉過身，看見母親氣勢洶洶的樣子，說：「你幹什麼，聊天還不行嗎？」

母親說：「不要以為我不知道，你隱瞞我什麼。你當他會娶你，他是在玩弄你？」

艾比說：「你說到哪裡去了，這麼難聽！」

母親說：「我怎麼看，他都不是個好人。」

艾比不再回答母親什麼，甩門而走。

「真是作孽啊！」母親衝女兒的背影說。

母女又一次鬧僵了。母親看著自己辛辛苦苦做好的飯菜，不免又氣又悲傷。女兒在自己的眼皮底下，與對面的洋人好上了，母親覺得自己沒有管好女兒，很懊惱。

母親站在窗口，眼睛毒辣辣地盯著對面窗子，罵著洋鬼子、豬頭三、壽頭、死屍。這時史蒂夫老早把窗子關得緊緊的，他知道對面那老太婆不是好惹的。

艾比甩門走後，來到麥琪租住的屋子。她明明知道麥琪值夜班，但她喜歡與麥琪合租屋子的趙紅聊天，聊著、聊著，才知道她也是上海女孩。這個上海女孩身上充滿著活力。

此時，趙紅邀她去酒吧。她們很快來到唐人街上的一家酒吧，坐在一盞幽藍色的燈光下，艾比要了一杯紅酒，想一醉方休；趙紅也要了一杯紅酒。兩個女孩喝酒聊天，聊得非常投緣，很快就成了好朋友。

後來艾比醉醺醺地回家，發現母親一直在等她，覺得過意不去。（二五）

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