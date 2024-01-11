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台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

夢碎他鄉（全文完）

鶴望藍

原本他在國內是知名醫院的大醫生，來到澳洲，光是轉換身分就耗盡了他的激情。語言過不了關，無望通過醫師的考試，成為正式的醫生。與從前國內有份受人尊重的職業、優渥的生活相比，反差太大了。看著昔日的同事、好友個個有所發展，日子過得比自己紅火。反觀自己，沒能抓住時代的機遇，當一回弄潮兒。國內的飛速發展都與自己無緣，實在是憋屈。

翻爛了電話簿，打了數不清的電話、問了數不清的人，可怡悲哀地發現，男人的妻子來找過他。妻子一定提出了讓他無法拒絕的條件，給了個他渴望的機會，讓男人回到她的身邊。原來男人是可以犧牲感情，交換事業上的成功，可怡卻傻傻地只懂得用她整個生命去愛他。

可是，他能夠去哪裡呢？他們共同的朋友、熟人沒有一個可以回答她。他當然不會憑空消失。更大的可能，是男人早已深思熟慮，安排得滴水不漏，沒有一個知情的人會透露消息給可怡。

可憐癡心一片的可怡、靈魂無處安放的可怡，為了找他，工作辭了、課業荒廢，苦苦地原地守候，還幻想著他有一天會回來。直到山窮水盡，失魂落魄的可怡才不得不退了公寓，搬去廉價的社區。

經此一劫，可怡元氣大傷。本以為這是她人生中最大的悲劇，豈料悲劇還遠沒有結束。住進那個廉價的公寓之後，死神便在不遠處猙獰冷笑。

諷刺的是，出事之後，那個可怡遍尋不見的男人出現了。生時沒能再見，死後是他將可怡安葬。

梓菁不禁長嘆問蒼天，情何以堪！（全文完）

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