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台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

艾比的煩惱（二四）

顧艷

不知為什麼，雖然看上去灰濛濛，卻有一種莊嚴感。

大衛突然從後面摟住了艾比的腰，艾比回轉頭去，心裡酸酸地和他擁抱在一起。半晌，大衛細細地端詳著艾比，用蒼白而精瘦的指頭輕柔地在她臉上畫著彎曲的眉毛。艾比默默不說話，心裡裝滿悲哀。他們沿著紅磚小路，繞過瘋長的盤根錯節的高大樹木回病房時，護士長正站在六病區樓房的大門口，冷冷地打量著他們。

這晚艾比回家，從公交車上下來就像夢遊一樣；走在小巷子裡，走過了自己的家門口。回憶就像洪水一樣洶湧，五花八門的片段令她目不暇接。她彷彿看見四歲在上海的時候，母親繫在她腳上的一個塗銀鈴鐺。

那時母親年輕，中氣十足，嗓子總是格外響。那時母親常買豌豆回來，豆莢子裡的豆子有三種顏色：紅、藍、綠。有一次母親剝開那些豆莢時，有一條蝮蛇在她眼前的空中游動，天上烏雲重重，傾盆大雨頓時嘩嘩落下來。她大叫一聲：「艾比回來。」

艾比在回憶和想像之中馳騁著，一輛自行車從她身旁側身而過，差一點撞到她身上。她這才發現自己老早走過家門口了，趕緊回轉。回到家裡，母親正在廚房炒菜。一股濃煙從微波爐上的排風扇裡吹出來，熏得母親自己大聲咳嗽。

這時艾比將一盆玫瑰花放到窗台上，史蒂夫就從對面窗子裡探出頭來，和她打招呼。他們已經很久沒有這樣對著窗子打招呼了，他們的戀愛像划不快的船，總是走走停停，或者說根本沒有進展。艾比覺得自己遠沒有小巷子裡那個彈琴女孩遠嫁法國的本領。（二四）

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