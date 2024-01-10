血藏不住祕密（一七）

他剛去醫院做了眼角膜的移植手術，現在剛剛出院。注意事項一大堆，他怕老媽一個人應付不過來。

王建國重見光明，心情好得不得了。他戴著遮陽的墨鏡，堅持不讓王泰明扶，自己在樓下的小花園裡遛達。也許是看見了擦肩而過的小情侶，王建國突然開口問王泰明：上次你堂哥給你介紹那姑娘，怎麼樣了？見成面沒？不是說臨要見面的時候，姑娘單位有事讓回去加班了麼。

嗯。王泰明應付著，聯繫著呢，沒事發個短信什麼的。

你得主動點。王建國說，你不能指望著人家女方主動。他又湊過來，而且說實話，人家女方家庭條件要比咱家強，那都幸虧你堂哥在刑警隊裡幹得不錯，才能攀上這事。你要會來事，不光是嘴上說，行動上也得跟得上。我和你媽這頭給你幫不上忙，只能努力把身體鍛鍊好，不給你添麻煩。老頭高興地甩甩胳膊、踢踢腿，這下好了，我眼睛也能看得見了，說出去也總算不是個殘疾人了，要不然你面兒上也掛不住。

回到家，王建國興致不減，說是想看五分鐘的電視。正好本地電視台在播社會新聞，竟然就是麻志騫假死騙保的事。王建國更是來了勁兒，死死地盯著屏幕，直到節目播完。

他點了眼藥，躺回自己的太師椅裡，自嘲地說：還是得養，視力還是不行。又囑咐高芳娟，說讓她再去菜場的時候，多買點魚頭回來，他還是得多吃魚眼睛補補。

王泰明笑著安慰他，讓他別太著急，視力恢復不是一天兩天的事。又問：是不是看東西還是有重影？（一七）