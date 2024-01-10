我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

血藏不住祕密（一七）

桑文鶴

他剛去醫院做了眼角膜的移植手術，現在剛剛出院。注意事項一大堆，他怕老媽一個人應付不過來。

王建國重見光明，心情好得不得了。他戴著遮陽的墨鏡，堅持不讓王泰明扶，自己在樓下的小花園裡遛達。也許是看見了擦肩而過的小情侶，王建國突然開口問王泰明：上次你堂哥給你介紹那姑娘，怎麼樣了？見成面沒？不是說臨要見面的時候，姑娘單位有事讓回去加班了麼。

嗯。王泰明應付著，聯繫著呢，沒事發個短信什麼的。

你得主動點。王建國說，你不能指望著人家女方主動。他又湊過來，而且說實話，人家女方家庭條件要比咱家強，那都幸虧你堂哥在刑警隊裡幹得不錯，才能攀上這事。你要會來事，不光是嘴上說，行動上也得跟得上。我和你媽這頭給你幫不上忙，只能努力把身體鍛鍊好，不給你添麻煩。老頭高興地甩甩胳膊、踢踢腿，這下好了，我眼睛也能看得見了，說出去也總算不是個殘疾人了，要不然你面兒上也掛不住。

回到家，王建國興致不減，說是想看五分鐘的電視。正好本地電視台在播社會新聞，竟然就是麻志騫假死騙保的事。王建國更是來了勁兒，死死地盯著屏幕，直到節目播完。

他點了眼藥，躺回自己的太師椅裡，自嘲地說：還是得養，視力還是不行。又囑咐高芳娟，說讓她再去菜場的時候，多買點魚頭回來，他還是得多吃魚眼睛補補。

王泰明笑著安慰他，讓他別太著急，視力恢復不是一天兩天的事。又問：是不是看東西還是有重影？（一七）

上一則

轉機

下一則

草籽

延伸閱讀

血藏不住祕密（二）

血藏不住祕密（二）
她日戴隱形眼鏡逾10小時 罹乾眼症視力剩0.6

她日戴隱形眼鏡逾10小時 罹乾眼症視力剩0.6
血藏不住祕密（一）

血藏不住祕密（一）
18歲糖友血糖未控制好 就醫時已失明

18歲糖友血糖未控制好 就醫時已失明

熱門新聞

「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。（本報資料照片）

委屈了16年 故宮「蘇軾書赤壁賦」終於當上台灣國寶

2024-01-04 23:00
冰島有名的熱狗亭，吸引來此的各國遊客。（典樂．圖片提供）

寒天極地覓美食

2024-01-05 01:02

喜相逢

2024-01-05 01:00

沒有漂亮又忠實的女人嗎？

2024-01-02 01:01

面對不睦之鄰

2024-01-07 01:00
飛虎隊老英雄何永道6日逝世，享嵩壽103歲。圖為何永道95歲時受訪。（中新社）

飛虎隊老英雄何永道辭世 享嵩壽103歲

2024-01-06 16:43

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬