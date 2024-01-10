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疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

夢碎他鄉（八）

鶴望藍

這裡曾經閃過可怡的身影，空氣中再也尋不到她的氣息。梓菁仍想像著可怡曾經在這裡的街巷經過，或是去學校的途中、或是趕著打工。也許匆匆地走在歸家的路上，也許欣喜地在某個拐角約見朋友。

那時她的世界還沒有坍塌，她還活在公主和王子的童話裡，浪漫著、幸福著。

可是，後來她說：「海誓山盟都是騙人的！」

在她最後的歲月裡，一定走遍了這裡的街巷。發瘋似地尋找，尋找那個偷心的人，那個不辭而別的人。

可怡打了無數個電話，詢問過所有認識的人，可那個她願與之廝守一生的人就如人間蒸發，無影無蹤。可怡不相信，他能藏在哪裡？這個城市的每一個角落，她都找過。每一個可能的線索，她都不放過。可是，他就是有意躲著她。可怡相信，時間久了，他一定藏不住，一定留有蛛絲馬跡。但是，男人早已謀劃好，就是狠了心從可怡的世界消失。

「怎麼可能呢？他怎麼就不見了呢？」可怡反覆問梓菁，也在問自己。無法相信他竟會如此決絕，轉身就杳無音信。

大情大性的可怡、敢愛敢恨的可怡，哪裡知道男人和女人根本是兩個物種。對於女人來說，愛情便是全部，是她的全世界、是一生一世。男人卻不一樣，愛只是生命的一部分。熱愛過後，還需要事業、還需要自我價值的體現。否則，他的世界就不完整。

當年他們義無反顧，雙雙來澳洲開創新生活，的確有過一段甜蜜溫馨的時光。但是時間長了，男人心裡總覺得欠缺了些什麼。（八）

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