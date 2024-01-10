薛慧瑩／圖

「是李槿和前夫生的孩子，一直是她媽媽管大的。你多照應一點啊！」這是畢業後第一次聽說李槿的事，她的前夫是誰？為什麼離婚，現在又是什麼情況？

如果不是她的母親和李槿的母親現在住同一拆遷小區，兩人走得頗近，她可能連李槿這個名字也不會聽人提及。她馬上加了女孩微信 ，微信名「想飛的晚晚」，頭像是一顆小水滴。女孩叫李曉晚，隨母姓。

廖青對女孩充滿好奇，畢竟是李槿的孩子，當年那麼特立獨行的一個人，逃課去通宵網吧上網、跳舞、拒絕參加高考 ……會把孩子教育成啥樣？她們儘管加了微信，女孩卻從來不找她說話，聊天記錄還是剛加微信時打的招呼，來回不超過三句。女孩的朋友圈除了分享學校公眾號裡的新聞動態，沒有任何私人生活的展示。

她問女孩要不要出來玩，女孩一會兒說好的，一會兒又說疫情 期間，學校的請假制度非常繁瑣，老師不希望學生到處遛達。她以為這是藉口，哪個十八歲少女想和一個阿姨輩的人玩在一起。

本來，那段時間，她是可以藉故和李槿聯繫上的，那個荒草叢生的高中班級群──她們都是裡面從不說話的「殭屍成員」。或許，她在等李槿主動加她，等來的卻是李槿母親的電話，一個蒼老而沙啞的聲音好似來自遙遠的少年時代。「廖青啊，要麻煩你了。馬上要放寒假了，我家曉晚不知怎麼坐車回家，你能不能幫幫她啊？」她以為自己聽錯了，怎麼會呢，李槿的孩子啊。

李槿的母親又說：「上一次還是舅舅送她去學校的，一學期過去了，這個孩子都沒出過校門呢。」放下電話，她陷入沉思，這些年，李槿都在做什麼？

那個冬日傍晚，廖青等在職業技術學院門口。一個矮小的身影立在昏暗的光柱下，邊上有三樣行李，一個背包、一個手拎編織袋，還有一只粉色小皮箱──上面繪著Kitty貓圖案，這大概還是李槿當年用過的吧。

終於，那個身影轉過身──髒粉色羽絨上衣、深黑色褲子、運動鞋，看到廖青走過去，女孩神情怯怯地叫了聲「阿姨」。她心裡大為詫異，怎麼會是這麼一個女孩。

廖青開車，將女孩領到學校附近的肯德基餐廳，點了漢堡、薯條和可樂等幾樣。女孩臉色發暗發黃，低著頭，一直在玩手機滑來滑去，偶爾伸向餐盤，拿取紙袋裡的薯條，也不蘸取番茄醬。頭始終低在那裡。女孩的臉幾乎是扁平的，鼻子很塌──鼻梁上又架著副近視眼鏡，鏡片太大，眼鏡架托不住老是往下滑。眼睛倒是挺大的，不只雙眼皮，眼皮上有很多層皺褶，好像上面布滿老年人才有的皺紋。

女孩終於放下手機，望了眼廖青，又馬上低了頭。玻璃鏡片裡藏匿著的眼神分明有絲兒膽怯和恍惚，「阿姨，等會兒我恐怕不能坐車，我有點暈車。」她雙手揉捏著太陽穴，好像一直為此所苦。可剛才，她們在車上才待了五、六分鐘啊。

「我在老家從不坐車，我只坐電瓶車和自行車，連公交車都不坐……」她好不容易張口說話，廖青想讓她繼續說下去，可除了暈車這個話題，她幾乎沒什麼可說的。胃口很小，只吃了幾根薯條、喝了幾口可樂，便說吃不下了。

廖青問她是不是不習慣這口味，女孩只說這是她第一次來這種餐廳吃飯。外婆從來不帶她去外面吃飯，也不允許她自己去。她的談話中沒有「媽媽」，一次也沒有提過。而廖青始終想的是李槿，這個女孩真的是李槿的孩子嗎？

那個晚上，她們扛著大包小包走到高鐵站。廖青沒法進去，只能在手機上「指導」女孩如何乘車，一定要留意大廳裡的顯示屏，找到剪票口，不要坐錯了車。

女孩到站後，也沒給她報平安，家裡那邊也沒打電話來，算是默認安全抵達了。

三個月前，母親和她說女孩退學了，跟著外婆在外面撿垃圾。

那些天，女孩的臉一直在眼前晃，還是低頭玩手機，什麼話也不說。那晚徒步去火車站路上，女孩好像說過自己並不喜歡服裝設計專業，實在太難了，畫立體圖、裁剪、踩縫紉機都很難，她根本學不會。期末考試有兩門基礎專業課不及格，八百米長跑也不及格，跑到最後一圈就跑不動了。

女孩說自己想學漢語言文學專業，她比較喜歡看書、寫作文，應該滿適合那個專業。說到這裡，女孩的眼睛似乎亮了亮，又說同宿舍有個同學轉專業不成後，乾脆退學回去高復了。她不知道自己要不要再去高復一年。

女孩第一次在她面前說那麼多話，說得氣喘吁吁、激動萬分。（二）