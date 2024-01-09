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灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

血藏不住祕密（一六）

桑文鶴

事情過去了這麼多年，麻志騫估計是躲得煩了、倦了，所以才會想要和自己的妻子劉曉萍重聚。可也許他們間對未來的規劃早就不同，所以在賓館裡，兩個人一言不合才動了刀子。而劉曉萍一直躲著姚蔓舒，大概只是不想再把無辜的她拽進這件麻煩事裡。

說起來，當年十四歲的姚蔓舒是整件事裡的意外。麻志騫大概從未想過自己的姊姊、姊夫會在奔喪的路上發生意外。出於對姊姊的親情和愧疚，他讓劉曉萍收留了姚蔓舒。

這大概就是這整件事的全貌了。

姚蔓舒聽得目瞪口呆，一開始她什麼都不信，直到親眼看到酒店視頻，還有那份DNA的親緣鑑定報告。她花了好久才說出一句話來：那，接下來，會怎麼樣？

王棟說，他們已經摸清了犯罪嫌疑人的方位，抓捕成功後，會把他們帶回來審問。因為他們現在還不確定，當年死在那場大火裡的是不是就是竇新杰。

犯罪嫌疑人？姚蔓舒木然地接話，你是說我舅媽？

不光是劉曉萍，還有麻志騫。

姚蔓舒點點頭。她的表情麻木、眼神空洞。光是看她的樣子，王泰明不知道她是否完全理解了當年的事、現在的事。

對兩個人的抓捕都很順利。姚蔓舒又去了刑警隊辨認，確定了被抓的女人就是她的舅媽劉曉萍。她沒勇氣見麻志騫，光是和劉曉萍見面，就耗光了她所有的精氣神。她如一灘爛泥一般癱倒在地，王泰明只能半扶半抱地把她弄回家。

姚蔓舒發了高燒，去醫院掛了兩天的水，人也瘦了一圈。王泰明照顧了她幾天後就不得不回家顧著王建國那頭。（一六）

DNA

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