艾比敲著麥琪的門，其實就是與趙紅合租的屋子大門。趙紅回過頭來，遠遠地、聲音清脆地說：「她出去了。」

6

那天忽然颳起大風，大風趕走了滿天烏雲，天空突然變得特別藍。醫院裡的銀杏樹葉紛紛墜落。艾比查完病房，洗手時遇到護士長。她雖然與護士長搞不好關係，但總還應付得過去，不像麥琪那天和她當面爭論了幾句。

麥琪和她產生疙瘩，是因為她看不起溫州人。麥琪覺得這是對她莫大的侮辱，她們就這麼在心裡種下了不友好的種子，當然表面上還是過得去的。

「我累死了。」護士長說。

「你在幹麼？」艾比淡淡地說。

「昨晚我看書到兩點半。」護士長得意地說。

「哦，你真用功。」

護士長轉過頭看艾比一眼，兩隻手不停地揉搓著，然後說：「你會交好運的。」

這是艾比進醫院來，第一次聽她這麼說話。艾比有點驚訝地問：「是嘛？」

護士長說：「當然。」

艾比朝她笑笑，不說話。她輕輕地從艾比的衣領上，摘下幾根落髮。艾比突然感到一股溫暖，覺得自己從前把護士長想得太壞了，不免有些內疚。

洗完手，艾比看見護士長找來一個大籃子，把髒針筒和針頭收拾好裝進籃子，送到樓下去。艾比正要下樓去，便和她一起走。

下樓的時候，艾比用手摸著雕花木頭扶手，護士長說：「我們醫院還沒有改成腫瘤 醫院時，這樓從前是肺結核病房。那時肺病就像癌症 一樣，病人住在這裡等死。」

護士長說著，用左手指著走廊盡頭總是關著的門道：「那兒從前是個祈禱室，讓那些信仰基督的病人祈禱，現在改成倉庫了。」（二二）