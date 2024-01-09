薛慧瑩／圖

在蒙城，知道影湖的人並不多。沒有歷史風物可考，也無名人掌故可記，從前的它沒沒無聞，新世紀一番商業操作後，知道它的人似乎多了些，但遠沒有到人盡皆知的地步。

多年來，那條通往影湖的路卻一直儲存在廖青腦海裡。

出石馬村，穿過竹林和菜園，走一段窄小的碎石路面，路兩邊是玉米地，淡青色的玉米包衣上抽出長長的棕黃色花穗──小時候，她們幾個女孩玩過家家遊戲時。常拿它當炒粉絲，放在瓦片做的盤子裡，裝模作樣地吃過。過玉米地，沿下坡路直行，盡頭便是繁密、幽深的雜樹林。穿過雜樹林，便能看見影湖一角。

日光照耀下為碧玉似的鮮綠色，雨天才略顯渾濁，不久便自動恢復──好似有奇異的淨化能力。

可現在，石馬村已被遠遠地甩在身後，竹林卻蹤影全無，更不用說影湖了。

廖青以為自己能找到，便沒讓李槿過來接。

時隔多年，她也想獨自走一走這段路。

上次來影湖，還是大四那年的寒假。那個遙遠的陰天，湖面倒映著冬日暗沉沉的天空與樹木，她一個人在湖邊走了很久。除了一個戴鴨舌帽的男人在釣魚 ，湖畔找不到半個人影。

當年就讀的高中離湖只有三公里，校方更是把那裡當作唯一的出遊地，每年春秋兩季都會組織學生，帶鐵鍋和糧食去野炊──雜樹林裡有現成的柴火可撿，湖邊還可以淘米和擇菜，非常方便。石子灘中如果有熏得發黑的小石子，便是那時候留下的。

那時，她和小菊、李槿三個人玩得最好，幾乎形影不離。她們是同一學習小組成員，野炊時合作做飯，不僅能把蛋炒飯和湯年糕順利煮熟，還能玩出新花樣。做飯之餘，打水漂是主要消遣，把一塊小石子以最美麗、最妖嬈的姿態送到湖對岸去──這方面，廖青並不算擅長，最多能飄出三、四下水花。小菊似乎還要糟糕，石子一甩出去，便悄沒聲息地掉落水裡。李槿玩得最溜，就像在元旦文藝匯演上表演獨舞〈天女散花〉，有種舞台劇的既視感。

除了打水漂，李槿的姿色、才氣和異性緣在她們當中，也是出類拔萃的，即使放在年級群裡也毫不遜色。只是，她的成績總是捉襟見肘，數理化像一團亂麻，怎麼也理不清。文科也好不到哪裡去，不愛死記硬背，全憑感覺答題。

那時，班主任兼數學老師梁老師常把她叫到辦公室補課，給她講解基本函數和複合函數的奧妙。聆聽者卻流露出迷惘的表情，好像那是一座迷宮，比迷宮還要複雜多變。

李槿八歲那年，她的父母帶了弟弟出去打工，卻將她留在外祖母身邊。老人家兩眼昏花，常常把外孫女認作親女兒。讀到高中一年級，她連外祖母家也不住了，乾脆一個人回家，周末叫一大堆男女同學來家裡做飯、打撲克、唱歌、講鬼故事。

廖青就在那時候頻頻出入李家，還陪她翻山越嶺去找一個男孩玩。那是秋天，男孩家的門前曬著柿餅、野菊花、黃豆，空氣中有股莫名的甜香。男孩的父母也不在家，家裡只有兩個行動遲緩的老人，土灶上煮出的米飯香氣撲鼻，裡面藏著鹹肉、青菜和蘿蔔乾。

吃完飯，三個人坐在山神廟外曬太陽、嗑瓜子。山頂平原上的陽光清亮、澄澈，泛著銀子般的光澤，可廖青心裡惦記著功課，想早點下山。

離高考 還有一年多時間，廖青的母親從外地回來，給每個任課老師都送了禮物，並態度強硬地要她遠離李槿這個人。她戴著母親買給她的手表，一邊計算著離高考還有多久，一邊想著如何拒絕李槿周末的邀約。反正李槿還有小菊、還有梁老師，她的朋友一大堆，隨時都能交到新的。

很快，李槿便意識到她的疏遠，「是你媽讓你不要和我玩吧，怕影響你成績？」

廖青自然矢口否認，卻也不想解釋那麼多。那時候，她的腦子裡只有高考、分數、遠方，她做夢都想離開這裡，離得越遠越好。

腳下都是新澆的柏油路，莊稼地被綠化帶所取代，種著冬青、紅葉石楠等幾何形樹籬。前方出現岔路口，無法分辨的路況將廖青從對往事的回憶中拉回。她停下腳步，抬頭望了望天，天色已近黃昏，好像是對往昔的追憶讓現實變得模糊。

打開百度 地圖，「影湖」就在附近，並沒有走錯路。只是，原先的參照物消失了，湖邊開了很多民宿，其中就有李槿的「湖畔旅舍」。幾年前，影湖就成了風景區，附近石馬村、樟樹下村的村民都被拆遷到樓房裡去了。李槿老家就在石馬村。去年夏天，母親忽然打來電話，說李槿的女兒考上她所在城市的職業技術學院，讀的是服裝設計專業。（一）