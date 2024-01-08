血藏不住祕密（一五）

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去蓬城旅館找血樣的事沒有結果，畢竟房間是每天都要打掃的。倒是聯繫上了竇新杰去包紮傷口的那個診所，診所的大夫說當時給他縫了幾針，說好了一個禮拜之後要來拆線的。王棟交代大夫，到時候竇新杰換下來的紗布別扔，警方會來取。

做親緣鑑定花了不少時間，等待結果的時候，王棟跟領導彙報了現在的情況，調出了多年前酒樓火災的卷宗。當年的那起火災被定性為意外。火是從二樓的辦公室燒起來的。死者麻志騫的辦公室裡沒有暖氣，所以用的是電暖器，可能是插頭的火星 子蹦到了地毯上，才燃了起來。麻志騫當時處於醉酒狀態，懷裡抱著一瓶沒喝完的酒，酒灑到了地毯和衣服上成了助燃劑，所以他才會被燒得那麼慘。

卷宗裡還記著，酒樓失火的那天，劉曉萍因為生病在家休息。等她接到消息趕來，她和丈夫多年心血已經付之一炬，自己也成了寡婦。

結果出來的那天，按照王棟的要求，姚蔓舒被王泰明帶到了刑警隊。姚蔓舒以為是舅媽的事，可王棟還有同事卻淨問她一些舅舅麻志騫的問題。他們還問姚蔓舒，除了舅舅，家裡還有沒有什麼叔叔、伯伯之類的血親。姚蔓舒搖搖頭，我爸是獨生子，我媽也只有我舅舅這麼一個弟弟。

刑警們互相看了一眼，表情嚴肅了起來。他們已經能夠猜到當年大概發生了什麼事，死在大火裡的另有其人，而麻志騫這麼多年來，一直頂著別人的身分生活。

王棟想起了叔叔說過的話。麻老三好賭，債台高築，讓他如墜深淵，怕是只有假死這條路才可脫身。而火災過後的意外險賠付，就能讓自己的老婆重新開始人生。（一五）