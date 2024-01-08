那幾百元澳幣加上兩人的銀行卡，少得可憐的身家財產，竟讓可怡丟了性命。恰是風華正茂，原本可以信步天下，竟然落得個客死他鄉的結局。

這一年，可怡三十六歲。

其實第一次澳洲 歸來，梓菁知道可怡此生都不可能歲月靜好了。一切的一切，都是因為可怡將真心錯付，從一開始就愛上了不該愛的人。一步步走上不歸路……

2023年3月，雪梨

二十五年前，由於梓菁不是可怡的直系親屬，沒能將可怡的骨灰帶回。只能在熱心人士的幫助下，將她留在澳洲。那時可怡的媽媽還在世，梓菁如何都不忍心告訴病痛纏身的可怡媽媽，女兒慘遭不幸，永遠都無法回家了。那已不只是白髮送黑髮的悲哀，那是一把催命的尖刀。梓菁一直將悲劇隱瞞，直至可怡媽媽過世。

現在是時候帶可怡回家了！梓菁得到可怡弟弟的授權，來遷可怡的骨灰。

拿到骨灰罈，放在乘客的位置。梓菁開著車回城。她沒有馬上回酒店，而是在雪梨城中漫無目的地駛過。現在街道上已經看不見可怡初來澳洲時的那種付費電話亭了。

九十年代初，打國際長途很貴。生活費都窘迫，留學生 們誰都沒有多餘的錢往家裡打電話。聰明的留學生當中，就有人在電話亭裡動起腦筋。

有一天，梓菁意外地接到可怡的電話，梓菁還開玩笑說：「你這麼浪費錢，這個時候打電話來。不用打工呀？」

可怡在電話的那頭笑得咯咯響，興高采烈地說：「這個電話亭，凡是打往中國『三』字頭的座機都免費。」梓菁家的電話就是「三」開頭的。

還沒等梓菁回味過來，可怡又說：「不過電話亭外面好多人等著，都是來打電話的。我也等了一個多小時。我們要講久一點啦。」（六）