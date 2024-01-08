艾比走到鞋匠攤時，遇上了愛瑪和她的男朋友。愛瑪梳著馬尾辮，鼻梁上架一副近視鏡，嘴裡嚼著口香糖，一股幸福的表情對艾比說：「看電影去。」

愛瑪的男朋友是和她一個醫院的婦產科醫生，穿著乾乾淨淨的白色細紋棉襯衣，看上去有點娘娘腔。艾比覺得愛瑪找一個婦產科的華裔 醫生做男朋友，有些不可思議。在她看來，一個男人每天與女人的陰道打交道，感覺上總不是滋味。不過艾比非常理解愛瑪甘願過平凡小日子的人生態度，沒有她那麼不務實際又好高鶩遠。

有時她懷疑，自己和史蒂夫的戀愛是戀愛嗎？她不知道，也不想知道。她只知道自己最最純潔的初戀給了大衛，卻換回了被拋棄的羞辱。

愛是什麼呢？

母親為女兒做了豐富的晚餐，但艾比三口兩口就吃完了晚飯。自從進醫院工作後，艾比與母親的話越來越少。她站在窗前，望著史蒂夫家黑幽幽的窗子，就知道他不在家。她只知道他有工作，具體做什麼她不知道。

她一個人到小巷子裡去散步，來到愛華公寓樓。艾比走上麥琪租屋的樓梯，吱吱嘎嘎的樓梯旁，放著一只髒兮兮的紙箱。艾比穿過二樓走廊，轉彎時遇見與麥琪一起合租的那個叫趙紅的女孩。那是一個十分漂亮的女孩，是美國邊遠小鎮來美術學院油畫系做人體模特兒的，已經來兩年了。她在這座城市不停為生存奔波著，那追逐的姿態就像叢林中的狐狸，全身心地追逐著金錢。

她很快熟悉了大華府 地區，知道哪裡有公園、哪裡有女性用品商店、哪裡有銀行、哪裡有夜總會，哪條街商人多、哪條街居住著上層人士、哪條街是貧民住宅區、哪條街是黑人 區。（二一）