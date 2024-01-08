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波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

陽光大道的故事（下）

孫愷愉
阿普航空／圖
阿普航空／圖

「給你的！」傑西這才聽到剛剛郵遞員的聲音。他在五分鐘前就說完了，早就不知去向。

傑西發現，這個包裹並沒有裝在紙箱裡，只是長得像紙箱而已。

這是一個摸起來像天鵝絨的盒子。上面沒有標籤、沒有名字、沒有地址，也沒有收件人。

傑西喃喃自語問道：「你確定這是我的嗎？」不知道是在問誰。

今天不冷，傑西抱著包裹，並不急著進屋，緩緩抬起頭，看到從他家往前數六、七棟房子，靠近街道盡頭的地方，彷彿有一個光點。

光點在移動，一邊移動、一邊升高，一邊升高，一邊增加亮度。光點越來越高、越來越亮，移動的速度越來越快，突然迅速射向天空，並且燃燒起來。

當光點成為火焰時，傑西閉上了眼睛。他再次睜開眼睛時，只見天上有一顆非常明亮的星星，就在屋頂正上方。

傑西把包裹端進屋裡，放在桌上，靜靜望著它。

「歡迎你的到來。」傑西說。

這句話更像是禮物對傑西和它自己說的。

「我的到來？是，是我的到來。我一直沒來接你，今天來了。」傑西說著，小心翼翼地打開禮物。

這個禮物沒有包裝、沒有盒子，盒子就是禮物本身，自己包著自己。傑西打開它時。發現了這個巧妙的結構。

禮物的每一個部分都是可以用的，沒有任何要扔掉的部分。

沒有繩索、沒有膠水，盒子的每個部分都起到將整體固定在一起的作用。

裡面有一個保溫瓶、一個冷水杯、一個勺子和一個刷子。

「這些看起來像是旅行必需品。」傑西覺得很妙。

當傑西把盒子展開成平板後，發現裡面印著一些虛線。

傑西小心地沿著虛線把它摺起來，發現是一頂帽子，戴他頭上正合適。

傑西戴上帽子，心情突然變得很好。他對自己的處境以及一切狀況，都感到比以往更加自在。

「這是為我量身訂做的禮物！」傑西歡呼道。

傑西第一次收到他覺得屬於自己的禮物。雖然他已經很久沒有收到禮物了，但是曾經收到的那些，帶給他的感覺從來不是滿足。每次有人送禮，他都覺得像發生了交通事故，被禮物撞暈而不知所措。

傑西長期以來，一直生活在心理匱乏的狀態中。幾乎每天都感覺自己被剝奪了一些東西。

他要嘛自己關起來待上好幾天，不說一句話，要嘛出門對他看到的每個人大聲喊叫。他記不得什麼時候身邊的人都離去了，也記不得原來到底有誰。

傑西生活在焦慮、憤怒、悲傷、內疚之中，但不知道這些感覺從何而來。

他看不到這些感受的來處，但卻承受著這些感受的後果。

他感到自己被背叛了，但不知道到底是誰、是什麼東西背叛了他。

他看不到生的意義，也找不到死的理由。

傑西以為自己失去了理智，殊不知他只是在片刻之間，相信了虛假的自我。

今天，當他打開這個神奇的禮物時，從前有過的感受都消失得無影無蹤。

傑西看著這份禮物，心中充滿喜悅和滿足。他發現這些是他曾經從心裡扔掉的東西。他過著噩夢般的日子，是因為他自己把心空出來給魔鬼住了。

「我把寶藏扔掉了。但是它們又回來了。」傑西對自己說。

「我們不會走丟。我們就等著你召喚我們回來呢！」禮物說。

傑西看到，這份禮物就是他所需要的一切。然而，他並不需要擁有一切，因為他就是一切。

原來，人在世界上追求的，是擁有比一切更多，活得比永遠更長。追求不可能的東西，就不可能快樂。

這份禮物到底是怎麼來的呢？傑西發現自己沒有剛剛收到它的時候好奇了。

一個人走過一座橋，到了對岸並且不再回頭時，如果回頭緊抓著橋不放，那只說明他仍舊沒有抵達對岸。

發件人是誰？也許就是傑西自己。也許傑西忘記他曾經給自己送了一份禮物。

傑西是發件人、是郵遞員、是收件人，也是禮物。送禮是送禮。接受也是送禮。

傑西發現，這一天是聖誕節。日曆上寫的是十二月二十五日。但是在人類開始使用日曆之前，沒有月份和日期。

對傑西來說，聖誕節不是十二月二十五日，而是他意識到內心的光明一直存在的那一天。

這份光明似乎誕生在這一天，只是因為在這一天，傑西認識到它。

傑西的聖誕禮物是他自己。他終於收到了他自己。（下）

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