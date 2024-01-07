血藏不住祕密（一四）

只是，姚蔓舒需要很多、很多的愛，這些愛的表現形式必須是戲劇的、誇張的、濃烈的。就像是在大雨裡的告白和追逐，偶像劇裡的各種浪漫和熱血追逐。這些，自己一開始追求她的時候確實都做到了。但生活畢竟不是舞台劇 ，王泰明有點演不動了。他想要細水長流、踏踏實實的愛，就像母親對父親那樣，可這偏偏是姚蔓舒無法做到的。

而他無法對姚蔓舒坦誠地說出這些，因為還不等他全盤托出，姚蔓舒就會崩潰。她根本做不到心平氣和地聽完王泰明的心聲。

自己想與她和平分手，只能用最狠的辦法，那就是用一件事讓姚蔓舒徹底被擊垮，崩潰成碎片，這樣她就再也沒了反抗和爭辯的力量和底氣。

王泰明閉起眼睛，想起姚蔓舒曾經很多次對自己感嘆，如果自己的舅舅還活著，那該有多好。姚蔓舒想像著，那樣的生活裡，自己一定會被舅舅和舅媽寵成公主。大學畢業的時候，她們宿舍裡有兩個女孩都出國深造了，一個去了澳洲 、一個去了英國。自己也想去的，可自己的條件自己清楚，舅媽能供自己念書已經很難得了，還怎麼好再期望什麼。

你說，如果我舅舅還在，那該有多好啊！如果他還活著，說不定現在已經成立了自己的飲食公司。我舅舅那麼聰明，肯定會把公司做大做強的，說不定公司還能上市呢。她說話的口氣，儼然就是一個沒落貴族的後代。

王泰明望著身邊沉沉睡去的姚蔓舒，她看起來還是那麼美。但除了美，也就只剩下美了。他輕輕嘆著氣，在心裡說：如果你的舅舅真的活著呢？（一四）