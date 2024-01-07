歹徒臨走還不忘拔掉房間的電話線，隨即鎖上公寓的房門，趁著夜色逃之夭夭。

作案歹徒也沒料到追債變成了命案。慌亂中，沒有打掃室內房間，也沒有偽裝現場。所以，警察根據現場的搜證，很快就鎖定了凶嫌。抓到他們的時候，還拿著搶劫而來的銀行卡在花天酒地。

只是可憐的受害者，在案發之後一個多月才被人們發現。澳洲 炎熱的天氣，令屍體腐化加劇，死狀慘不忍睹。

警察說，可怡身上的刀傷都不是馬上致命的。到達現場的時候，他們看見可怡爬出了房門，爬到客廳中央，倒在血泊中，身後是一條長長的刺目的血印。她一定是試圖掙扎著出來叫救援，可是傷勢太重，體力不支倒地。電話近在咫尺，就是夠不著，大門也在兩米開外。

想著可怡在生命倒數時，渾身是血，不知該有多疼，她平時很怕疼的。看著電話的方向，就是過不去。那一刻，她該多恐懼、多無助。梓菁的心在滴血！

無法想像陽光大氣的可怡，就這麼氣若游絲地臥在冰冷的地板上，感知著自己的血在一滴滴流失，生命在一點點流逝。她可能昏厥過多次，又清醒過來。她也許聽到過電話鈴響起，或許也曾想打開門請鄰居幫忙，可是一切都沒發生。她在絕望中被死神追上了。

太殘忍了！沒有人知道可怡在生命的最後時刻都經歷了什麼。

海風吹拂，梓菁感到一陣寒意，在這個熱辣辣的新年夜。

發生在中國留學生 身上的血腥命案，在當地引起不小的震動。人們紛紛為可怡惋惜，交友不慎，惹來禍端，無辜殃及。人說紅顏禍水，殊不知男人也可以是禍根。

然而，做為可怡最親近的人，梓菁更是痛徹心扉，難以接受。那個揮之不去的問號一直在盤旋：可怡，你何至於此呀？（五）