陽光大道的故事（中）

阿普航空／圖

艾琳自從知道餐桌上的肉是這些動物之後，就再也不吃肉了。她第一次去動物園 ，是哭著回家的。

那天，艾琳在禮品店看到一隻灰色的絨毛玩具豬，覺得豬也在看她。

「你好啊！莫里斯。」艾琳不知道怎麼，就這樣給豬起了名字。

凱莉幫艾琳買下豬，艾琳帶回家後，把它擺在自己的書桌上。

莫里斯看著艾琳看了好幾年，艾琳也看著莫里斯看了好幾年。

艾琳會把每天的喜怒哀樂告訴莫里斯。日子越過越多，喜怒哀樂越來越少。

逐漸的，艾琳和莫里斯經常只是面對面坐著，什麼也不說。

艾琳心想：跟你靜靜地在一起真好。她覺得莫里斯也是這麼想的。

很快的，艾琳就上了高中。她每天上下學，都會經過一所修道院。有一天，艾琳經過修道院的時候，一位修士正好在菜園裡澆水。

「你好啊！」艾琳向修士打招呼。

修士抬起頭笑笑說：「祝福你。」

艾琳回家，看到她的絨毛玩具豬，覺得和今天遇到的那位修士非常神似。

晚餐的時候，艾琳說：「我今天經過修道院，見到一位修士，長得很像我的絨毛玩具豬莫里斯。」

「莫里斯修士？」哈洛德笑。

「莫里斯？他叫莫里斯？你認識他？」艾琳很驚訝。

「不知道你遇到的是不是莫里斯，不過那個修道院裡有位修士叫莫里斯，進修會前和你爸很熟。」凱莉說。

「你這麼一說，我也覺得他跟你的豬長得挺像的。」哈洛德笑起來，「你遇到的可能就是他啦！」

「我能找他聊聊嗎？」艾琳問。

「可以啊！沒什麼不妥的。」哈洛德點點頭。

「我有一些事想和他討論。」艾琳正經地說道。

「說來聽聽。」凱莉好奇。

「不了，我還得思考一下。」艾琳很嚴肅。

哈洛德和凱莉看艾琳如此嚴肅，都沉默下來。大家靜靜把飯吃完。

過了幾天，艾琳果然去修道院見了莫里斯修士。

「你好啊！」莫里斯和藹可親地迎接艾琳。

「師父，可以叫你師父嗎？」艾琳問。

「可以啊！不過叫莫里斯也可以。」莫里斯笑答。

艾琳看著莫里斯修士圓圓的臉，溫柔和善有耐心的樣子，又想起家裡的絨毛玩具豬莫里斯。

「聽說你認識我父親。」艾琳不想一來就說她真正想討論的話題。

「我們小時候經常一起玩耍。後來我出家了，他成家了。」莫里斯笑笑。

「嗯！」艾琳本想問莫里斯，為什麼出家，突然覺得可能就跟自己為什麼不吃肉一樣，都是自然而然的事情，沒什麼可問的。

艾琳遇到莫里斯修士的前一晚，對著桌上的灰豬莫里斯出神，突然陷入另一個時空，彷彿看到莫里斯的故事。

她看到一隻生活在農場的豬，還很小的時候，就發現牠的家人逐一消失，成為培根肉，決定離家出走。

這隻豬走啊走，在路上遇到某個聖方濟修士，就跟著他回到修道院。

「我在思考關於培根肉的問題。」艾琳對著眼前的莫里斯修士開口了。

「我也思考過培根肉的問題。」莫里斯也不吃肉，雖然修道院並沒有規定大家一定要吃素。

「是嗎？真巧。」艾琳瞪大了眼睛。她剛說完，就覺得這不是巧合。

「是哦！我出家前就思考過。」莫里斯瞇起了眼睛。

「我想，我要是一隻豬，發現父母和兄弟姊妹都成了培根肉，可能會離家出走。」

「然後呢？」

「出走以後？」

「是啊！」

「不知道。不過要是經過修道院，可能就出家了。」艾琳正經地望著莫里斯。

「哦！好啊！」莫里斯點點頭。

艾琳哈哈大笑，莫里斯也哈哈大笑。

「師父，我以為我是來找你的，其實我是來找自己的。」艾琳發現，原來她也是莫里斯。

3 聖誕禮物

咚咚咚！

這是傑西不熟悉的敲門聲。

每個人敲門都有一定的節奏和音量。來過兩次以上的人，傑西多半都認得出來。左右鄰居、郵差快遞，警察還是騙子，哪一個站在門口、哪一個放下東西就走，傑西通常在開門之前就心裡有數。

但是這一次的敲門聲，傑西並不認得。

傑西慢慢打開門，先是被一陣陽光一樣的溫暖笑容包起來，然後才看到一個人影。

當傑西發現門口有個包裹，人影已經消失了。他想，大概是某個快遞公司的郵遞員吧？但他左看右看，附近沒有任何看似郵遞公司或郵局的專車。（中）