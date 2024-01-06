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血藏不住祕密（一三）

桑文鶴

如果想要證明竇新杰就是麻老三，是不是只能用這一招？現在不是可以做什麼親子鑑定嘛，雖然不是父女，可親緣關係是不是也能靠這個確認？只不過竇新杰那頭的檢材得靠你幫忙去找，畢竟你是專業的，搜集這個也方便。

王棟明白這一切非同小可，如果真的找到了竇新杰的生物檢材，並且測出了什麼，那這背後到底發生過什麼事，自然也就不言而喻。

王棟看著王泰明，問：姚蔓舒知道嗎？王泰明搖搖頭。

怎麼，想通了，不想和人家好了？

看天意吧！王泰明說。他這話是真心的。如果什麼都不是，那他和姚蔓舒就繼續。如果真的查出了什麼驚天大案，那就當做是上天的旨意。

堂哥說的沒錯，男人還是要以前途為重。幾天前單位的領導找他談了話，隱晦地表達了對他的擔心，說雖然人類已經進入了二十一世紀有十幾年了，可公序良俗還是不能丟。組織正考慮提拔他，很快就要進入審查階段。他工作能力方面自然是沒得說，就是在私人感情作風方面，是不是還得更嚴謹一點。王泰明立刻道歉加表忠心，他自然明白領導為何會出此言。姚蔓舒雖然沒有把遺書真的寄到他的單位，可電話卻是打過好幾個的。還有一次，他們吵架，王泰明哄她哄得慢了一點，她就跑到王泰明的單位門口堵他。兩個人在機關大樓門口撕扯了好一陣子，好幾個路過的同事都看到了。

王泰明不是不心疼姚蔓舒，他明白她內心的那些破碎和空洞是從何而來。他不確定如果自己也有過她那樣的經歷，就一定能做得比她更好。那些都不是她的錯。（一三）

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