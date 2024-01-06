我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

拜登展開2024年造勢 賓州演說狂轟川普「失敗者、有病」

夢碎他鄉（四）

鶴望藍

來者不善，追債的都是驃悍的壯漢。門一敲開，就窮凶極惡地喊打喊殺，也是虛張聲勢，目的都是為了收到錢。可是沒想到這個福建人身上也沒幾個錢，自然很不甘心地繼續威逼利誘，要他交出藏匿的錢財。

從開初的驚駭中鎮靜下來，小房東也不是好惹的，非常不配合。別看他是人人羨慕的小房東，其實那是家人資助他買的小公寓。他自己也是批發行打工仔一名，賺的生活費都是血汗錢。別人眼裡他愛炫富，其實他遠沒有人們以為的那麼富裕，也是看錢看得緊的人。

雙方爭執不下，推推攘攘，繼而暴力升級。來人將小房東綑起來拷問，一屋子地翻找，要他交出銀行卡和密碼，一直折騰到可怡下班回家。

可怡自然是不知情的，驚愕中發現小房東竟然是個賭徒，還債台高築、引狼入室。追債人打起了可怡的主意。

「你說沒錢，那這個大美女有錢了吧？」其中一個威嚇道。剩下兩人馬上將可怡摁住，搜查她的錢包。

其實整件事都與可怡無關，她就是最無辜的那一個。血氣方剛的她當然不肯就範，在掙扎和反抗中被毒打，身中數刀。這時，劇痛和血腥的味道可能令可怡清醒了，意識到眼前是一場飛來橫禍。可是為時已晚，她已身陷其中。

看著要鬧出人命了，小房東驚呼救命。歹徒們怕驚動了鄰居，馬上用廚房的抹布塞住他的嘴， 把他拖進房間。為防止他逃跑，將他綁在床上。最後，行凶者還是怕他掙脫之後去報案。決定殺人滅口。在他身上連捅十幾刀，直至他停止呼吸。

這時的可怡身上多處血流不止，她還有意識，拚了命想拿起廚房邊上的電話報警。歹徒見狀，將奄奄一息的她拳打腳踢，再補了幾刀，關在另一個房間。（四）

房東

上一則

寒天極地覓美食

下一則

馬蜂窩

延伸閱讀

布碌崙2歹徒闖民宅強暴婦女 警緝凶

布碌崙2歹徒闖民宅強暴婦女 警緝凶
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
南加夫婦聖誕節前買項鍊 遭劫匪尾隨到家搶劫

南加夫婦聖誕節前買項鍊 遭劫匪尾隨到家搶劫
捷克14死校園槍擊 記者爆粗口 轉移槍手注意降死傷

捷克14死校園槍擊 記者爆粗口 轉移槍手注意降死傷

熱門新聞

「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。（本報資料照片）

委屈了16年 故宮「蘇軾書赤壁賦」終於當上台灣國寶

2024-01-04 23:00

來美國十年有感

2023-12-31 01:00

父女情緣

2024-01-01 01:00

沒有漂亮又忠實的女人嗎？

2024-01-02 01:01

學到教訓

2024-01-02 01:00

不要等待以後

2023-12-29 01:00

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍