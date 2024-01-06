來者不善，追債的都是驃悍的壯漢。門一敲開，就窮凶極惡地喊打喊殺，也是虛張聲勢，目的都是為了收到錢。可是沒想到這個福建人身上也沒幾個錢，自然很不甘心地繼續威逼利誘，要他交出藏匿的錢財。

從開初的驚駭中鎮靜下來，小房東 也不是好惹的，非常不配合。別看他是人人羨慕的小房東，其實那是家人資助他買的小公寓。他自己也是批發行打工仔一名，賺的生活費都是血汗錢。別人眼裡他愛炫富，其實他遠沒有人們以為的那麼富裕，也是看錢看得緊的人。

雙方爭執不下，推推攘攘，繼而暴力升級。來人將小房東綑起來拷問，一屋子地翻找，要他交出銀行卡和密碼，一直折騰到可怡下班回家。

可怡自然是不知情的，驚愕中發現小房東竟然是個賭徒，還債台高築、引狼入室。追債人打起了可怡的主意。

「你說沒錢，那這個大美女有錢了吧？」其中一個威嚇道。剩下兩人馬上將可怡摁住，搜查她的錢包。

其實整件事都與可怡無關，她就是最無辜的那一個。血氣方剛的她當然不肯就範，在掙扎和反抗中被毒打，身中數刀。這時，劇痛和血腥的味道可能令可怡清醒了，意識到眼前是一場飛來橫禍。可是為時已晚，她已身陷其中。

看著要鬧出人命了，小房東驚呼救命。歹徒們怕驚動了鄰居，馬上用廚房的抹布塞住他的嘴， 把他拖進房間。為防止他逃跑，將他綁在床上。最後，行凶者還是怕他掙脫之後去報案。決定殺人滅口。在他身上連捅十幾刀，直至他停止呼吸。

這時的可怡身上多處血流不止，她還有意識，拚了命想拿起廚房邊上的電話報警。歹徒見狀，將奄奄一息的她拳打腳踢，再補了幾刀，關在另一個房間。（四）