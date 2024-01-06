她沒想到，自己竟在不知不覺中走進了老年。

艾比進屋時，母親就把鐵匣子收藏了起來。她那詭異的樣子，彷彿藏著什麼祕密。艾比狐疑地看看鐵箱子，她知道那是陳年舊物，是早該扔掉的東西。

艾比沒與母親說什麼，洗刷完後，上床睡了。母親知道醫院工作忙，但忙得女兒沒時間和她說話，不免沮喪。她孤獨地坐在燈下，將自己的雙手端詳起來。這是一雙普通老年婦女的手，手背上有幾根交錯的血管，還有一些麻麻點點的斑塊，指頭的關節 略微突出。

夜晚是那樣安靜，母親突然看見一隻黑蝴蝶。蝴蝶有小碗底口那麼大，緊緊趴在檯燈頂上一動不動，翅膀閃出陰險的藍光。她手忙腳亂地去撲蝴蝶，「啪」一下打到燈罩上，燈光顫抖起來，蝴蝶卻在屋裡飛來飛去。她心有餘悸地躺倒在床上，耳畔又響起「剁！剁！」的聲音，心裡恐慌極了。窗外漆黑黑的，陰沉的夜色裡有野貓叫春的聲音。

天沒亮，母親就起床了。她從唐人街一家飲食店裡，給艾比買回來剛剛出籠的包子。艾比看也不看一眼，就匆匆地趕去上班了。母親望著她的背影搖搖頭，嘆一口氣，自言自語道：「這孩子怎麼這樣？」

艾比上班後，母親又到唐人街轉了一圈回來，天就陰了。一股冷風把放在桌上的報紙吹到地上，接著她就聽到滴滴答答的雨聲，然後是狂風大作，屋前的泡桐樹搖擺著。雨飄進了屋子，母親趕過去關窗子。

母親關窗時，又看見那張白人的臉。與他對視了幾秒鐘後，她「砰」地關上自家的窗門，自言自語道：「這洋人老朝我們家張望，他張望什麼呢？」（一九）