血藏不住祕密（一二）

姚蔓舒嘆了口氣：我這個舅媽就是這樣，單純，還倔。除非自己碰壁，否則別人怎麼勸，她都聽不進去。

那你舅舅的事你知道多少？王泰明問。

也不是很多。姚蔓舒說，從小到大，我也就見過他幾次。幾年前，舅媽把掛在家裡舅舅的遺像給撤了，我也沒問為什麼。當時心裡還替她高興，覺得她是不是終於想通了，要再嫁了。可後來也一直沒什麼動靜。現在想來，估計就是怕睹物傷情吧。照片裡的舅舅那麼年輕，英姿颯爽的，結果卻和她陰陽兩隔，還是用那麼慘烈的方式走的。我小的時候總是聽我媽媽說，我舅舅有多麼優秀、多麼能幹，而且長得也好，高個子、英俊瀟灑。如果不是生在連飯都快吃不飽的窮人家，真該送他去搞文藝，說不定還能當個電影演員呢。

是啊，是可惜了。王泰明接著她的話說。

那舅媽的事，現在就只能先這樣了？姚蔓舒說，像是問話，又像是自言自語。

王泰明聽出了她話裡有責怪的意味。他沒接話，他也不知道該說什麼才好。

姚蔓舒翻了個身，自己先睡去了。望著她美麗的側臉，王泰明把自己腦子裡絲絲縷縷的線頭都拼湊在一起。一個越來越大可怕的疑問，在他的心裡成了形。看著姚蔓舒枕頭上的落髮，一個主意湧上心頭。

第二天，他去刑警隊找到了王棟，說明了來意以後，他把一個小塑料袋交給了他。又從口袋裡掏出另一個，說：如果那個不行，是不是可以用這個。王棟接過來一看，裡面裝著一支用過了的牙刷。

王泰明說：你不是說那個竇新杰受傷了嘛，我就想著，旅館裡會不會留下什麼血跡沒清洗乾淨的。（一二）