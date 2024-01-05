這樣的喝酒方式也是艾比喜歡的，幾杯下去，她很快有些微醺了。

史蒂夫一邊喝酒，一邊注視著她。獵人般的亢奮，在他眼眸裡不時閃現。艾比也靜靜地迎著他的目光，一切是那麼自然。她不清楚自己是否墮落了，但與史蒂夫在一起，確實比在醫院上班輕鬆多了。放下酒杯，他們越來越沒有多餘的話。逃逸的靈魂，構成舞台背景，無論上演悲劇還是喜劇，力必多都在產生力量，因此脫就是無聲的語言。

5

母親在等艾比回家，閒得無聊，就從床底下拖出一只小小的木箱。木箱邊結著一個蜘蛛網，原來這該死的蜘蛛網結在木箱上，她一下就把蜘蛛掐死了。

打開木箱，她又從木箱裡端出一個鐵匣子。鐵匣子裡面是一些已經發黃的照片，還有一些防潮石灰。母親一張一張拿出來看，時間彷彿就在她手裡倒流了回去。艾比那張一百天的照片，好像近在眼前，卻已經過去了二十多年。母親感慨著逝水流年，年華老去。

接著她又看一張艾比四歲時，全家三口在上海的合影。那時自己多麼年輕，丈夫還沒有得病，三口之家在日常平凡的生活中，其樂融融。母親看著、看著，耳畔隱隱約約又聽到從她體內傳出「剁！剁！」的聲音。母親有些害怕，起身朝窗外看看。

對面那個白人正在關窗子，她討厭地朝他一瞥。月光下，她看見艾比穿著高跟鞋，走在天井裡的水泥路上，發出「篤篤」的聲音。她又拿起照片看起來，從照片中她想起許多往事。那些灰灰的、破敗的房屋，還有黑壓壓的天空下叢生的灌木、街上油漆剝落的老店招牌，不知怎麼令她的背脊發冷。（一八）