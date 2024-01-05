趙梅英／圖

梓菁終於想起了一個人，是她同事的弟弟，在雪梨留學。雖是窮留學生，他有車、有空閒，因此有可能幫上忙。在雪梨的時候，他們曾隨眾人一起出外遊玩，也算是有一面之緣的交情。

事不宜遲，梓菁找來同事，簡單說明原委，要來同事弟弟的電話號碼。一個電話打到澳洲 。

同事的弟弟倒是熱心腸的人，馬上驅車按地址找去。到了地方，敲門沒人應。周圍靜悄悄的，鄰居大多去上班了吧！找不到人問。

按照梓菁的指示，今天一定要把門敲開。小夥子也不負重託，在屋前屋後查看，門窗都是鎖好的，看不出任何可疑之處。他在門外逗留的時間很長，終於引來鄰居們的關註。大家紛紛表示，有一陣子沒見到兩人出入了。說起可怡，大家都還是印象深刻的。她那不凡的氣質與這裡的環境和人反差太大了，自然惹人注目。

時間一分一秒過去了，事情還是沒有頭緒，似乎就要成為一道無解的命題。梓菁越發感覺不妙，她很清楚，可怡不可能外出遊玩，她沒有這個心情和多餘的錢。如果出去打工，也不至於白天、黑夜都不回家。她連房租都要省的，還能去哪兒？更奇怪的是，連她的房東 ，那個福州小男友也不知下落。

「報警！」 梓菁果斷地說。

在澳洲報警，也不是輕而易舉的事情。首先要英語夠流利，把事情的來龍去脈說清楚。衡量過事態足夠嚴重，警察才會出動。梓菁一直堅守在電話那頭，終於在鄰居的幫助下，成功報警。

警察破門而入的那一刻，一股熏天惡臭湧出，室內的景象猶如人間煉獄。

來不及震驚，梓菁馬上訂了當晚飛往雪梨的機票。幸好她今年才去過雪梨，澳洲的簽證還沒有過期。訂票的時候，梓菁才意識到，今天是冬至。是一年中陰氣最盛、天氣最寒冷的一天，也是一年中由陰轉陽的一天。冬至之後，白天便一天天變長，陰衰陽盛，春天不遠了。

但是，可怡等不到這一天，她已沒有了明天！

1997年12月，雪梨

從不相信眼淚的梓菁，在飛機上默默任由眼淚流淌。一想起可怡，就悲從中來。她永遠都記得那個冬至之日，去機場的路上大雪紛飛，走出機艙時，迎面而來的是滾滾熱浪。

十二月的南半球，正是夏季。等處理完可怡的後事，已是歲末的最後一天。梓菁走在雪梨鬧市，她想在離開之前，再看一看美麗的雪梨。一是為了道別，二是替可怡再看一眼這個城市，這個將她永遠留下的異鄉。

夜幕悄悄降臨，華燈初上，給這個城市增添了一種難以言喻的魅力。不遠處就是聞名於世的雪梨歌劇院，燈火輝煌處，標誌性的風帆造型讓人無法忽視。背景的雪梨海港大橋，曾經號稱世界第一單孔拱橋，在夜空中畫出優美的弧線。街上長廊一樣的酒吧、咖啡 館和餐館，遊人如鯽。似乎全雪梨的年輕人都聚集在這裡，趕在歲暮年初之際狂歡，等著時鐘走到倒數的那一刻。狂歡！狂歡！激情萬丈地迎接新一年的到來。

不知道下一次再回來，會是什麼時候。梓菁覺得，眼前的一切都不像是真實的。因為可怡不在了，這個城市於她來說，已失去了意義。她甚至不知道，自己會不會再回來，忽然間沒有了再來的理由。

可怡的案子很快就破了，三名凶手迅即抓拿歸案。警方還原了案件的過程，毫無疑問，這是一起入室謀財害命的慘案。

那一天正是發薪水的日子。可怡的小房東去銀行取回來一些現金，可能是為了留作日常使用吧。在回家的路上他沒有留意到，有人跟蹤他。那個尾隨著的人一直跟他到了樓下。來人沒有貿然上樓，而是確定了他住哪一間公寓之後，蟄伏到晚上才動手的。

作案的一共三人，全都是賭場雇來催債的職業打手。

小房東是賭場的常客。通常有點小錢且有僥倖心理的人，都愛光顧賭場，試試手氣。小房東正巧是這樣的人，小贏之後不懂得適可而止。十賭九輸，哪能常常運氣好，讓你一直開掛。開始小輸的時候，還有賭本，就繼續加注翻本。結果越賭越輸，輸紅了眼，就想不起什麼是斬倉止血，一發不可收拾，終於要跟高利貸借錢。（三）