我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

艾比的煩惱（一七）

顧艷

他們滿臉凶相，似乎有一種置人於死地的戾氣。麥琪曾想報警，但又恐懼他們的威脅。她一天天生活在他們的陰影下，於是很想找個男朋友做她的保護傘。

都說醫院是個小社會，在這個複雜的小社會裡，無論艾比抑或是麥琪，她們都步履踉蹌地度過忙忙碌碌一個又一個工作日。艾比開始有些厭倦醫院的工作，她覺得醫生執照第三階段考試合格後，還要在醫院做一年實習醫生，才能成為真正的住院醫生，真是道路崎嶇漫長啊！

那天下班，艾比走在小巷子裡，與史蒂夫不期而遇。史蒂夫請她吃飯，她心頭一喜，以為去大酒店或大飯店，但史蒂夫只請她到唐人街廣東佬水果攤旁的越南米線店吃牛肉米線。艾比眉頭一皺，心裡罵「小氣鬼」，可還是很樂意地去了。也許他是懶得跑路吧！米線店雖然沒什麼派頭，可到底在唐人街，離家近，吃完了可以上他屋子去坐坐。

那會兒艾比和史蒂夫，坐在越南米線店裡等牛肉米線。米線店裡油膩膩的桌子上，艾比用餐巾紙擦了又擦。艾比只覺得店堂需要裝修，生意會更加好些。

吃米線時，坐在她旁邊的一個老頭，打噴嚏一直打到她身上，讓她渾身感到麻癢癢地想嘔吐，吃了一半的米線再也吃不下去了。史蒂夫卻把牛肉米線吃得乾乾淨淨，連湯都喝光了。然後他用手掌擦著嘴唇說：「走，去我家吧！」

又一次來到史蒂夫的家，艾比已經不感到陌生了。但這個房間從前住在這裡的大衛的影子，無處不在她腦海裡浮游。她有些恍惚起來，坐在沙發上低著頭，而他拿著酒杯為她倒一杯紅葡萄酒，也為他自己倒一杯。（一七）

越南

上一則

楊謹倫攜手LeUyen Pham 新書說浪漫亞裔愛情故事

下一則

新年的展望

延伸閱讀

艾比的煩惱（三）

艾比的煩惱（三）
馳援甘肅災區 李佳琦捐500萬、蘭州飯店老闆帶千斤牛肉煮麵

馳援甘肅災區 李佳琦捐500萬、蘭州飯店老闆帶千斤牛肉煮麵
艾比的煩惱（二）

艾比的煩惱（二）
艾比的煩惱（一）

艾比的煩惱（一）

熱門新聞

來美國十年有感

2023-12-31 01:00

不要等待以後

2023-12-29 01:00

父女情緣

2024-01-01 01:00

做一回亂世佳人

2023-12-28 01:01

學到教訓

2024-01-02 01:00

沒有漂亮又忠實的女人嗎？

2024-01-02 01:01

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍