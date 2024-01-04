他們滿臉凶相，似乎有一種置人於死地的戾氣。麥琪曾想報警，但又恐懼他們的威脅。她一天天生活在他們的陰影下，於是很想找個男朋友做她的保護傘。

都說醫院是個小社會，在這個複雜的小社會裡，無論艾比抑或是麥琪，她們都步履踉蹌地度過忙忙碌碌一個又一個工作日。艾比開始有些厭倦醫院的工作，她覺得醫生執照第三階段考試合格後，還要在醫院做一年實習醫生，才能成為真正的住院醫生，真是道路崎嶇漫長啊！

那天下班，艾比走在小巷子裡，與史蒂夫不期而遇。史蒂夫請她吃飯，她心頭一喜，以為去大酒店或大飯店，但史蒂夫只請她到唐人街廣東佬水果攤旁的越南 米線店吃牛肉米線。艾比眉頭一皺，心裡罵「小氣鬼」，可還是很樂意地去了。也許他是懶得跑路吧！米線店雖然沒什麼派頭，可到底在唐人街，離家近，吃完了可以上他屋子去坐坐。

那會兒艾比和史蒂夫，坐在越南米線店裡等牛肉米線。米線店裡油膩膩的桌子上，艾比用餐巾紙擦了又擦。艾比只覺得店堂需要裝修，生意會更加好些。

吃米線時，坐在她旁邊的一個老頭，打噴嚏一直打到她身上，讓她渾身感到麻癢癢地想嘔吐，吃了一半的米線再也吃不下去了。史蒂夫卻把牛肉米線吃得乾乾淨淨，連湯都喝光了。然後他用手掌擦著嘴唇說：「走，去我家吧！」

又一次來到史蒂夫的家，艾比已經不感到陌生了。但這個房間從前住在這裡的大衛的影子，無處不在她腦海裡浮游。她有些恍惚起來，坐在沙發上低著頭，而他拿著酒杯為她倒一杯紅葡萄酒，也為他自己倒一杯。（一七）