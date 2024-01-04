趙梅英／圖

這種時候，梓菁一定不可以去問同城中可怡的媽媽。可怡媽媽退休後長年臥床，深居簡出。可怡遠在國外，總是報喜不報憂，開心不開心，也只跟梓菁說。可怡失聯，豈不是給老人家徒增擔憂嗎？

問可怡的弟弟，那更是無濟於事。那個楞頭青，都結婚生子了，還好像沒長大的巨嬰。指不定哪天他老婆不再忍他了，就和他離婚。可怡和他也沒話說，不可能比梓菁自己知道更多可怡的情況。

一定要找一個雪梨當地人，可以上可怡的住處找人。萬幸的是，除了電話號碼，梓菁有可怡的確切住址。九個月前，澳洲 大陸的夏末秋初，梓菁去過雪梨看望可怡。

那個時候，可怡才剛搬家不久，正在努力療傷，努力從上一段感情走出來。感情百孔千瘡、經濟也不富裕的可怡正承受著雙重打擊，她的世界一片茫然。苦候多日無果，囊中羞澀逼著她搬出了原先的小區，另外尋了個租金 相對便宜的地方住進去。生活再蒼白也還是要繼續的，往後的風雨就只有自己面對了。

梓菁太了解可怡了，知道她情傷難以治癒，飛去雪梨，陪伴左右。

1997年3月，雪梨

在機場，梓菁等到了下班匆匆趕來的可怡，跟著她回到了那個處處透著潦草和敷衍的住處。雪梨這個大都市並不只有人們印象中漂亮的高樓林立。很明顯這是個魚龍混雜的地區，建築一眼望去，就是年久失修的破舊。可怡租住的公寓三層樓高，她在二樓盡頭的一個兩居室。樓裡沒有電梯，可怡幫梓菁一起將行李抬上二樓，打開了她的房門。為了省租金，可怡是跟人分租這個公寓，她自己有一個房間，廚房和衛浴都是公用的。

雖然早有思想準備，可是身臨其境看見閨蜜的住處如此簡陋，過著清貧的日子，梓菁還是略顯震驚。這和出國之前的生活沒法比，在國內，出身書香門第的可怡，有著人人羨慕的職業和不可多得的好人緣。事業和收入都是風生水起，哪裡會窘迫得要為了省錢蝸居於此？

還沒回過味來，公寓的門洞裡傳來鑰匙開鎖的聲音。可怡的室友回來了，一位拎著大包小包的年輕男子。

「這是我的房東 兼室友，福建人。」可怡介紹道。

男子看上去比她們年齡都要小，一臉的笑容，忙不迭地說：「你就是可怡的閨蜜吧？剛下飛機？累不累？我買好了外賣，今晚我們就在家裡加餐啦！」

到雪梨的第一個晚上，他們在公寓裡吃了個三人晚餐。敏銳的梓菁馬上察覺到，福建小房東對可怡殷勤有加。他還知道可怡愛吃甜點、喝水不喝冷水等不少生活小細節。

這種圍著可怡轉的愛慕者，梓菁之前見得多了。但是，梓菁看不上這個其貌不揚的小房東，他根本配不上氣質、相貌俱佳的可怡。他們之間根本不可能，都不是一個量級。相信可怡自己有分寸的。何況，梓菁明白閨蜜的心思，現在這個時候，她哪有心情談情說愛？

可是同居一室，抬頭不見低頭見。有這麼一個人在，還是令梓菁感覺不舒服。隨後的日子，梓菁總是拉著可怡外出。不是去窮遊，就待在外面，盡量少回去那個小公寓。

兩個人的時候，可怡不只一次表示，到澳洲多年，青春已逝卻一事無成。大夢初醒的可怡，已不是那個為愛走天涯的可怡。一心只想攢錢，挽回失去的年華，抓住可能抓得住的現實。

至於那個小房東，要在從前，可怡都懶得多看他一眼，他也根本不會有機會接近可怡。只不過如今的可怡是落難的鳳凰，暫且需要個棲身之所。

梓菁離開雪梨後，可怡告訴她，自己經不住小房東的攻勢，答應了他的追求。儘管不能茍同，梓菁還是理解可怡心灰意冷的心情。韶華錯失的她，已沒有再愛的能力。在現實面前，權衡利弊，她選擇了茍且。可怡承認，找一個愛自己比自己愛他更多的人，總是輕鬆的、舒服的。她太累了！

閨蜜淪落至此，梓菁又心痛，又無奈。

1997年12月，北京

所以呀，兩個人同住，怎麼打電話都沒人接？加上可怡身邊那個小男朋友，梓菁總覺得他不是可以託付之人。這耐人尋味的反常，讓梓菁細思極恐。此時的梓菁恨不得自己一下就飛到雪梨，跑去敲可怡家的門。（二）