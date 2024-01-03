大衛正吊著點滴，艾比就把蘋果削成片，用牙籤一片片插好，往大衛嘴裡餵蘋果。

這時西紅柿太太突然闖進來，指責艾比不該將她的蘋果借花獻佛。

艾比說：「他發高燒呢！」

西紅柿老太太說：「你是他什麼人？怎麼不見你對我那麼好？」

艾比和大衛的臉頓時紅了起來，但艾比反唇相譏道：「他是我的老師，也是我的鄰居，難道不應該對他好嗎？」

西紅柿老太太低著頭嘟噥道：「那也不能把我給你的蘋果給他吃。」西紅柿老太太說著，朝大衛「哼」一聲，出去了。

大衛朝艾比笑笑，笑得艾比心往下一沉，覺得十分不好意思。她正轉身想走，大衛說：「坐一會吧！」艾比就坐在他床邊的凳子上，看著他因發燒而眼睛裡蒙著一層濕熱的霧。

看著、看著，她突然伸手摸著他的手腕。他的手哆嗦了一下，吃驚地看著她，張了張嘴，卻沒有說出話來，只是緊緊地握著她的手，把她的手拉進被窩，放到自己的胸口上，讓她觸到他心臟的跳動。

艾比聽見自己說：「心跳正常。」

她聽到走廊上有送藥的輪子聲，下午治療的時間又到了。她倏地把手從他的胸口抽出來，慌忙地走出病房，正好遇上麥琪從洗手間出來，兩個人便走到樓道口閒聊起來。

「看你有點反常，出什麼事了？」

「性騷擾 。」

麥琪遇上性騷擾，不僅僅來自旁敲側擊的某些男醫生，還來自那些試圖想把她弄上床的男病人。那個大老闆周強自從切除良性腫瘤 後，就盯上了她。有時在病房樓道上，有時索性派暗探跟蹤到她住的小巷子裡。如果是周強一個人，倒還不怎麼讓她害怕，讓她害怕的是周強的那幾個保鏢。（一六）