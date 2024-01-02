我看監控裡那男的那樣子，就覺得他左邊的胳膊弄不好是受傷了。拜託蓬城那邊的同事，去酒店附近的診所和醫院打聽了一圈，果然有個臉上帶疤的男的來包紮過左邊胳膊上的刀傷。說是自己喝多了，在家耍酒瘋的時候不小心把自己弄傷的。當時登記的名字是竇新杰。然後這個竇新杰呢，我按照他戶籍登記地址，和隸屬的派出所取得了聯繫，說這個竇新杰已經有好多年都沒有在他們那出現過了。他早年喪父，孤兒寡母長大，後來他去一個機械廠裡當過臨時工，又因為手腳不乾淨被開除了。以後就沒有人知道他去哪了，他家裡的老母親也去世好多年了。

王泰明皺著眉頭聽著，越聽越糊塗。怎麼一下子變得這麼複雜，又出來一個臉上帶疤的竇新杰。他謝過了王棟，畢竟沒有立案，也沒有證據證明劉曉萍就真的身處危險，所以能查到這一步，已經很不容易了。

王建國卻不知道什麼時候醒了，也許是聽到了王棟的聲音，他摸摸索索地自己起來。本想過來告訴侄子，關於自己快要手術的好消息，結果卻聽到了王棟講的尋人的經過。他一時間沒忍住，在兩人背後脫口而出：「竇新杰？」

王棟和王泰明都嚇了一跳，王泰明趕緊過來扶他坐下，然後跟王棟說，醫院聯繫他們了，一切都準備得差不多了，再過幾天就可以手術了。

王棟也跟著高興，說：哎呀，叔，那可是大喜事啊。

王建國卻沒接他的話，他彷彿陷入了某種回憶裡。他嘴裡喃喃地說：竇新杰，呀，那是九四年還是九五年的事了。（九）