他聽到妹妹哭音的喊叫，飄散在寒風裡。

這次以後，他沒有再回家過。

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殯儀館大廳前，駐足著七、八個跟母親差不多年紀的華人 ，多數是女性，大概都是母親生前的好友。大衛看到莉莉和她們一一打招呼、寒暄著。女性多麼自然地拉緊了雙手，放任眼睛、鼻頭泛紅，淚水流淌，她們在悲傷裡一起共鳴、一起慰藉。幸好母親到年老都有一班好友，少了一個兒子，應該不算什麼吧！他酸澀地想著，刻意站在不受人注意的角落。

又來了一撥十幾個人，有男有女，不同年齡層，各種族裔都有，他們安安靜靜地站在門口，小聲交談著。這些人是誰呢？他狐疑著。莉莉走過去，他們擁抱她，攬住她，拍拍她肩膀，很熟悉的樣子。啊，這些應該是她公司的同事了。

告別式將要開始，殯儀館的主事者開啟了一間中型的禮廳，讓眾人魚貫而入。講台前正中央是母親的靈柩，兩側簇擁著純白的百合和菊花，清雅素淨。棺木開著，大家順序瞻仰，有人喃喃說幾句話、有人鞠躬致意。莉莉拉著他站在一旁致謝。妹夫和兩個讀初中的外甥入座在前排的預留席。大衛看到母親妝容過的臉小而癟，沉睡似的安詳，身軀彷彿縮了半呎。他有點認不出來。

一會兒，瞻仰的人們都入席坐下了。妹妹指揮一個操作投影片的員工準備好，主持人也上台開始儀式。大衛一看，簡直目瞪口呆，主持人竟然是他高中時的暗戀卡爾！那人依舊清癯俊秀，帶著笑意、促狹靈動的眸子掃過來，跟大衛對視，友好地擠了擠眼，一點也沒變！（六）