趙梅英／圖

這又是另一痛處，無法撫平。是的，當我們還在四處尋找外公、外婆時，他們早已亡故，遺體被拋棄於離旅館不遠的一處樹林中。那樹林蒼翠蔥鬱、鳥啼蟲鳴，他們卻在那裡躺了五天，風吹雨灑，沒人發現。那五天，世界運轉如常，不如常的是我們家，天塌地陷般無法運轉了。

我沒誇張，是天塌地陷。因為在我們家，外公是天、外婆是地。雖說天不是永遠一片晴朗（偶有雷霆），地也不是永遠溫煦一片（偶有寒氣），但我與母親讓天庇著、讓地護著，大事不憂、小事不愁，日子其實是平坦的，直到現在。

直到現在，坑坑窪窪，一踩空，滿身痠疼，母親落淚。而我這父親卻問：「妳們過得好嗎？會處理嗎？」

我真害怕：平坦的日子會否像我童年玩彩色泡泡一樣，吹了散了去了？而這問題（不管我的恐懼感是否膨脹），是否應由大人作答呢？

當然了，大人是沒有閒情或餘暇，理會我的小問題的。案情為大，其他靠邊站，我知道。另外我也知道，我們來來回回繞著案情談，其實是繞入死結。因為，縱使案情抽絲剝繭後疑雲揭開，但人死不能復生才是最終真相。而這真相，無疑是極度殘酷和慘烈的。

3

我一股煙似溜進房裡，把凶殺案的後續事交予客廳裡的兩位大人繼續交談。我知道，後續問題如審訊、起訴、辯護、認罪／不認罪、判決等等法律程序，都須按部就班一一完成。可流程之繁瑣及耗時費日，母親那麼個軟柿子性格（外婆生前語），如何應付得了？

不禁想，這父親猛不丁地出現，是不是適時給母親雪中送炭來了？如果是，我理應對他心存感激。不管如何，他與我母親往昔的恩怨，在家中巨變這當口，應該煙消雲散了吧？

可我對他這人真是一無所知。記憶裡沒他，認知裡也沒他。他彷彿是我世界裡的虛構人物，可有可無。怎麼說呢？我是覺得，我既然自出生後便頂的母姓（從外公之命），在認祖歸宗這一項上，認的是母系，與父系就八竿子打不著。那麼說他「可有可無」，不算太大逆不道吧？

況且，不是我非要站邊，偏袒母親而自外於他，實則是他這形同虛構的人物，這天忽然有血有肉具體起來，我真不知該如何反應。不說別的，倘若他果真像外公、外婆生前說的那樣，那麼他在我心中的天秤上，是不是將永遠偏輕，甚至輕之又輕呢？

那麼外公、外婆究竟是怎麼看他的？他們閒聊中對他的「評語」，能不能當真？如果說他們掀舊事如翻舊帳，清點舊帳時又不一筆勾銷，那留著舊帳做什麼用呢？

至於「評語」，大致是這樣的：智商好、情商低。上班不行，做生意不成，家務不幫，帶小孩不會……

聽起來似乎是一無是處？可今日他好像真是為援助母親來的，就憑這點，我該怎麼給他定位呢？有沒可能，經過時間這支漂白劑多年的洗滌，他身上的污漬已刷清洗白了？而我是否應該拋開先入為主的觀念，試圖認識他呢？

但認識一個陌生人太不容易了。所謂認識，如果從「你好我好」這樣的開場白做起，一切始自零點，那根本就是條漫漫長路。路好走嗎？不知道。我想──如果能結伴同行，兩人或許會因此而慢慢熟稔起來。但如碰上叉路，或一人落單，認識之路會不會因此而封閉不通呢？

可我到底想的什麼呀？太老氣橫秋了吧！整個人簡直就像母親一直念叨的樣子：心思太重、鑽牛角尖、沒朝氣。都是毛病，我知道。我其實也想改的，因為心思重就是個包袱，老揹著真沒意思。可怎麼改呢？就像今日，因聽我這父親反覆對母親說：「妳應付得來嗎？真的行嗎？我可以幫忙的。」我不就心思糾結得無底無邊了嗎？對他的話，我不知應該接受還是質疑。對他的人，我區分不出他是真情或假意。

如果非要區分，那拿什麼區分呢？一面放大鏡嗎？那種專供孩子一眼就看懂大人的放大鏡？可天底下有這種東西嗎？傻人傻話，這是。

所以，當我母親把我叫出房門，說他要走了，要我送送，我站在大門邊望著他，心中一片迷茫，差點就要問他：「你是誰？」可這分明就是個亂七八糟的問題，毫無意義。他就是他，來了，沒預約，好像很莽撞，但要走了，好像也順理成章。他不用驗明正身。畢竟，他是為外公、外婆的事而來──為仗義而來，如果可以這麼理解的話。

臨走前，他再度問母親：「妳確定應付得了？真不用我幫忙？或者陪你們上法庭？」

母親也再度婉謝：「真不用。我們可以應付。謝謝你。」

兩人語氣平和，是不是盡釋前嫌我不知道，但語氣中沒了先前的尷尬味，我倒是感覺得到。

然後，母親與我目送他轉身離去。我在想，他這一走，到底是後會有期或無期，我終究沒法子未卜先知。再轉頭望望母親，她沒說話，但眼角浮起的淚光，閃閃的，晶瑩剔透。（下）