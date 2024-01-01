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血藏不住祕密（八）

桑文鶴

見王泰明一直沒說話，王棟又說：那要不然這樣，我把姑娘的手機號給你，跟不跟人家聯繫都在你。就是不見面，也可以發短信先聯繫著，不談戀愛也可以當個普通朋友嘛。

王泰明說：謝謝哥。不過姚蔓舒舅媽的事，還得麻煩你幫個忙。

行吧，王棟吸了口菸，我心裡有數。你等我的消息吧。

一等就是兩個星期。這期間王建國收到了一條好消息，說是等待眼角膜捐獻的事終於有了眉目，一個星期內就可以手術。王泰明也高興得不得了，他帶著王建國跑醫院，做各種體檢、做各種術前的準備。

在外面跑了一整天，王建國一回家就睏得躺到了床上。王棟找來的時候，王建國還沒醒。高芳娟出門買菜，王泰明把王棟拉到客廳，壓低聲音問：是不是姚蔓舒舅媽的事有了眉目？

算是吧。王棟模稜兩可地說，蓬城那幾家賓館的登記簿上，只有劉曉萍的名字。但跟她一起住賓館的肯定是個男的。那男的長得挺嚇人的，左邊臉上有那麼長的一道疤。他最後一次和劉曉萍住店的時候，在第二天早上四點的時候，就離開酒店了。走的時候低著頭，右手按著左胳膊，行色匆匆，看起來怪怪的。又過了兩個小時，劉曉萍也離開了。那是大概兩天前的事。

王泰明聽得雲裡霧裡，不明白這些都是什麼意思。王棟問他，姚蔓舒最近和她舅媽聯繫沒？

還是那樣子，只發短信，打電話就是不接。姚蔓舒給她回信息說「你要是再不接電話，那我就去報警了」，結果那邊直接關機了。現在是徹底斷聯了。（八）

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