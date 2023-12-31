她和自己在照片裡見到的舅媽一模一樣，只是她臉上的笑容已經被落寞的神情取代。

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姚蔓舒後來就跟著她這個舅媽一起過日子？王棟問。見王泰明點頭，他又說：那她這個舅媽還真的是重情重義。

是啊，本來說好就養到十八歲。可到了十八歲，她舅媽也沒有把她掃地出門，她上大學的學費、生活費都是她舅媽出的。王泰明說。

那她這舅媽是做什麼的？

自己開了個買賣。賣過服裝，也倒騰過化妝品，後來在大學城附近盤了個店鋪，開起了超市。一個女人，挺不容易的。

她就沒再婚？

沒有。王泰明搖搖頭，姚蔓舒說她勸過，一開始她舅媽只是笑著搖頭，到後面勸得勤了，還跟她生氣，所以她也不再提這事了。

王棟點點頭，有的人就是情深義重。驚心動魄、蕩氣迴腸的愛情也許一輩子只有一次，經歷過了，就不想再胡亂湊合了吧。

王泰明笑了，他沒想到堂哥能說出這麼詩情畫意的話來。他接著王棟的話說：說句不要臉的話，我對姚蔓舒就有這種感覺。

王棟拍拍他的肩，都是男人，我明白你的想法。不過，男人和女人不一樣，生命裡追求的最重要的東西也不一樣。女人可以為愛而生、為愛而死，可男的，除了這個，是不是還得以前途事業為重呢？

可能覺得話說得有點過，王棟又趕緊找補地說：相親的事你別介意。你如果真的一點興趣也沒有，那叔和嬸子那邊我就去說，臨要見面的時候，姑娘那頭改主意了。（七）