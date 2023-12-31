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創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

母親的遺贈（四）

李元滋

他對莉莉說，爸媽愛他，一定會為他的解放自我感到驕傲。如果他們知道他這些年來過得多麼窩囊、多麼委屈，必然會放下一切成見接納他，諒解他之前的疏離和叛逆。為什麼他等了那麼久呢？還不是怕他們生氣失望。幸好不算遲，他慶幸地說，我才二十二歲，人生還有幾十年呢！我既然泅泳抵達了真實的彼岸，就再也不回頭去自欺欺人。他哽咽了，那殘存的童年記憶裡對父母的孺慕之情，再度汩汩流淌，溫潤他的心──他想家了。

大衛一路滔滔不絕，豪情萬丈，沒有注意到莉莉沉默了一路。她對父母的理解比他深刻多了，在他叛逃父母的青少年時期，她奮力彌補著哥哥的缺席，撫慰父母開懷。此刻，他的昂揚鬥志讓她無言。她想對他說，應該用更溫和、體恤的方式告訴父母──尤其是父親。但這是多年來哥哥第一次主動跟父母溝通，她不該扯他後腿。

回家後的第二天早上，他把父母都請到客廳，說要宣布一個好消息。莉莉看到父母相視而笑，大概以為兒子要告訴他們又拿了什麼獎學金，或者進了博士班之類──等等，該不會已經訂婚了？兩人滿面春風地排排坐在客廳的沙發上，像兩個孩子等著分糖果，眼中充滿期盼。莉莉尾隨著，卻在大書架旁卻步了，佇立在陰影裡。

大衛看著父母那兩張瘦削初老的臉龐，原來的興奮和篤定突然蒸發了一半。他意識到應該要用父母習慣的語言來溝通，但實在沒把握能用中文談這件事。他看看父親，又看看母親，囁嚅難言，最後抱歉地說，自己只能用英文說明，請他們原諒。（四）

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