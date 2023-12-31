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創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

艾比的煩惱（一三）

顧艷

母親說：「我不操勞，誰操勞？家裡的事情不都是我做的？」

隔壁老李說：「艾比回來了，我們該回去囉！」說著他就站起來，胡了牌。

陳姨衝老李道：「你趁機耍賴啊？」

母親一直把陳姨和她丈夫送到樓道口。站在樓道口，他們又聊了一會兒天。母親說：「我最近遇上了一件怪事，臉上老是蒙著蜘蛛網。有時一大早醒來，臉上就結著一張網。但是我從沒看見那隻蜘蛛，就是夢裡也不曾相遇。」

陳姨說：「會不會你上次掃垃圾染上了毒？」

母親說：「不會吧！我晚上睡覺臉上蒙著一塊毛巾，第二天早上起來，蜘蛛網就結在毛巾上了。」

陳姨說：「這倒是件奇怪事，看你把家裡打掃得乾乾淨淨，不像有蜘蛛的。」

母親說：「我再找找吧！」母親說著，與陳姨和她丈夫揮手道別。回轉身，那個莫名其妙的蜘蛛網，讓她膽戰心驚，彷彿有什麼不祥的預兆。

4

第二天一早，艾比坐地鐵去上班。在六病區，她與護士長總是搞不好關係。護士長很有威望，不僅是六病區的護士長，還是醫院領導班子成員之一。那些護士都想與她搞好關係，以便有機會成為手術室護士。部分住院醫生也很巴結她，想她給他們配備能力強一些的手術室護士。

在醫院，護士的能力和水平參差不齊、高下懸殊。如果做一個複雜的手術，被派上一個愚鈍不堪的助理護士，那這個醫生就倒楣透了。

艾比自入院做見習醫生以來，沒有做過一次住院醫生的手術助理。她覺得是護士長在背底裡對她使壞，這個五十多歲的老太婆，總是妒嫉年輕漂亮的見習醫生。（一三）

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