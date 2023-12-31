趙梅英／圖

1

有個人不請自來，說實話，我十分訝異。是我在夢中？可這人從未在我夢中出現過。那麼他是真實的？如烈日之灼熱、寒風之凜冽那麼真實？

不是夢，可以肯定。我看得清楚──一個中年男子確實出現在我眼前，出人意表，但不是幻象。

他敲門，我開門。對視數秒，我判定他是個敲錯門的陌生人，或者是迷路的問路人，反正非親非故。可他不疾不徐開門見山說：「妳是小羊吧？今年十七歲，對吧？我是爸爸呀，不認得了？」

我吃了一驚。是那種瞬間來不及消化的驚詫，無須有，卻忽然來了，撞我滿懷。我就是不懂，在我家正遭巨變的非常時期，百事待理，這一份驚，該如何處理？化驚為喜？化驚為怒？或者乾脆化驚為無？

當然能化無最好不過，但這人的出現必然會泛起些細微漣漪。如果漣漪不適時而止，轉而掀起風浪也是可能的。問題是，我家近日正經歷的這場波濤洶湧的風浪尚未平息，這人究竟會帶來什麼，我確實不能不擔心。

我擔心，雖然他叫出我小名，可他真是爸爸嗎？會不會是騙子？要我說，爸爸只有一個，但天下騙子一籮筐。這個人嘛，我難辨真假；騙子呢，我防不勝防。總之我一時狐疑，便多了個心眼，盯著他看，盤算著該怎麼回話。

說真的，有關「爸爸」這個詞，在我的字典裡，一直有這道注釋：「在小羊三歲前，與媽媽離異，從此不見。」這注釋是正確的，我沒加油添醋。所以說，這人既然是不見了，十多年無影無蹤不聞不問，這時候卻突然像蓄勢待發要闖進家門似，我不能不心生警惕。

總之，在情況不明之際，我決定讓他吃頓閉門羹，知難而退。

我這麼回他：「你認錯人、認錯門了。」

他卻不理會我，斬釘截鐵說：「沒認錯。我以前就住這兒。」

是嗎？以前是多久以前？是我出生前，或我出生後的三年？以前是什麼光景？是美好或醜陋？我想像不出。而他，跨過了許多年，忽然想起了這一處舊居，拾起記憶尋來了，自信滿滿說沒認錯門。

當然，我可以請他進門，可我執拗，就是不答腔。

他一臉無奈神色，轉問：「妳媽在家嗎？」

「不在。」這回我答得快，同樣斬釘截鐵。

「那我進屋裡等她？」

「不。」我態度堅定，意思再明顯不過──閒人勿進。

當然，從字面上來說，「父親」不等同閒人，可堂而皇之進門。然而此時此刻，他在我眼裡百分百就是閒人──親疏有別，閒人就是疏，沒什麼好說的，有理沒理都一樣。

所以，當我這「不」字脫口而出時，不僅不覺不妥，甚至，還有點理直氣壯。可他大概覺得我太不留情面，有點窘迫，也好像有點動氣，語氣急了：「妳這孩子！」

我一聽，不由得心中嘀咕：當然是孩子，難不成是大人？

十七歲，離法定成年人的年紀還有一年，可以撒野、率性，甚至不可理喻。然而時間是不等人的。時間就是個向前滾動的齒輪（我在一本書上讀到這句），一輾一軋無休無止，很快的，齒輪就會把我推進成年人的地界裡去，我將不再有回頭路，必須長大。

這些道理我都懂。我只是想，時間的齒輪能不能出點故障，緩一緩。此時此刻就讓我依孩子本色，滯留在未成年人寬闊無垠的草原上，任意馳騁呢？

所以說，剛才這人一定不知道，他說我是孩子，我其實是樂意接受的。不說別的，光是家中巨變這事（何等慘烈），讓我剎那間撞上大人世界中之邪惡（魑魅魍魎現身），那我何必心急，快馬加鞭一躍成為大人呢？

也所以，既然是「孩子」，任性不算太出格，我決定還是擋他進門。

他卻另有對策。他說：「那妳跟妳媽說，我兩個鐘頭後再來。要記得說，知道不？」

我不置可否，他盯著我好一陣，又加重語氣：「可別忘了。」然後不等我反應，轉身離去。

看他轉身之快，毫不拖泥帶水，我有點詫異。他風風火火來，又風風火火去，什麼意思呢？我糊塗了。

望著他的背影，我確實不明所以。這背影在茫茫人海中何等陌生，怎可能跟我有任何血親關係呢？所謂血濃於水的感覺（血緣反應什麼的），超級玄乎，我完全感受不到。此時我只擔心他與我母親將如何會面──那將會是怎麼樣的一個場景？我無法想像。

不妨設想一下：如果把我適才與他短暫的接觸看成是序曲的話，那麼兩個鐘頭後將上演的，是否就是正戲？而這齣戲究竟會有幾幕？是什麼結構？又是什麼基調？是不是悲、喜、哀、樂的情節輪番上演，牽來扯去煩人至極，要等到落幕之後，一切的一切才叫休止？

然而休止又是什麼意思呢？

2

我母親其實在家。她在她臥房裡，躺在床上落淚。多少天了，她一直無法從我外公、外婆死於非命的不幸遭遇中醒轉過來，以致噩夢連連，老說長夜寂黑，她害怕。（上）