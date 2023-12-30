艾比覺得，這樣的中西交流很爽氣，而史蒂夫比從前的大衛幽默多了，總是逗得她哈哈大笑。

史蒂夫常常直接對著瓶口喝酒，已成習慣。一連喝了兩瓶酒，他沒有一點醉意。接著，他又打開第三瓶酒。他一手握著酒瓶，「咕嘟咕嘟」喝得痛快淋漓；一手摟著艾比的腰，直到瓶子見底，才放下酒瓶。然後在溫柔無比的燈光下，瀟灑地站著，神祕地微笑著。

艾比注視著他，聞到了他身上越來越濃的氣味。這氣味從他的每一個毛孔裡，從他的藍眼睛、黃頭髮裡散發出來。然而這氣味，與從前大衛的氣味截然不同。艾比不能否認自己身體的激情，像鏡子上奇妙的霧氣升騰著，彷彿一種慾望攫住了她。

橙紅色的燈光非常柔和，艾比閉著雙眼，能感覺光圈流淌在身上，也能聞到史蒂夫微微張開的嘴巴，散發出酒精的餘味。他們身體攀緣在一起時，艾比觸到史蒂夫柔軟的胸毛像海底的藻類盤繞著的情慾。她難以想像，在同一個屋子裡，再一次讓她痙攣著。

整理好凌亂的頭髮，艾比拿出小鏡子重新給自己的嘴唇，塗上朱紅色唇膏。在鏡子裡，她發現自己豐滿而瑩亮；而他抽著菸，噴出的煙霧在她眼前裊裊飛升。

他用普通話說：「你是一個好女孩，我喜歡你！」

她說：「我也喜歡你！」

她突然感到自己對自己的陌生。

艾比回到家裡，母親、隔壁老李、陳姨和她丈夫四個人在家裡打麻將牌。

陳姨見艾比回來，逗趣道：「醫生你回來啦！」

艾比笑笑，輕輕叫一聲：「陳姨。」

母親則在一旁說：「她休息天比上班還忙。」

陳姨說：「年輕人有年輕人的事情，你這做母親的不要太操勞。」（一二）