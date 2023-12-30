阿普航空／圖

好不容易上了高中，他又對一個華裔男孩卡爾傾心，加上學校性教育課程啟蒙，他很確定自己是同性戀。確定了反而平靜下來，不再像以前那樣困惑畏懼。他試著掩藏，也試著改變，對妹妹帶回家的女同學說些撩撥的話，跟班上幾個女生特別走得近，他以為加深對女孩子的了解，更容易被她們吸引──或許就能愛上其中一個？

他更專注於課業，參加挑戰性的社團，轉移自己對這件事的執念。他在辯論社、校報、田徑隊，都找到容身的位置、輝煌的戰績；從沒有人以異樣眼光看待他，也沒有人懷疑他是gay。然而，每當卡爾望他一眼、拍拍他肩膀，或只是從走廊那頭向他走來，便足以讓他臉紅心跳、遐想聯翩。

大學放榜，大衛選擇去離家最遠的波士頓 讀書，每年兩次回家小住，敷衍一下父母。暑假三個月外州實習，寒假跟朋友去滑雪、旅遊，他把生活安排得忙碌充實，過著乾脆俐落的生活。

他升大三時，莉莉也來波士頓上學，雖然不同校，卻有了交集。從前大咧咧的妹妹，現在倒是精明幹練，對哥哥也近身觀察。他開始約會女生，做一個面面俱到的成年人。妹妹常藉口與他和女友一起作伴，每次結束都打電話來一場心得發表會，意味深長地問：狗狗，這女的真是你的big love嗎？弄得他哭笑不得。

結交女友其實並不是那麼容易的事。他不明白為什麼沒一個女友，能和他超過三個月的，而且分手後連朋友也做不成。他優秀、英挺、彬彬有禮，成績優異、前途無量。他困惑了。

女友四號娜拉不太一樣。她是大衛在校報社裡的革命夥伴，以為他害羞，主動追他。他們好了一整個學期，寒假時還一起到他家過聖誕，見了他父母，一切彷彿順理成章。大衛的父母第一次見到娜拉時，新增皺紋的臉上流露出驚喜和欣慰，父親還跟母親大聲耳語說，以後他們生的混血兒寶寶一定聰明又漂亮。幸好娜拉聽不懂中文。

但一次在床上歡好，大衛辛苦翻騰了一陣後，被娜拉叫停。她溫和地問他，為什麼每次都那麼掙扎、那麼不自然──他們之間有什麼不對勁嗎？他無言，莫名的心酸，想找個藉口卻號啕起來，像嘔吐似地無法遏制。她擁住他，讓他哭個夠。最後，他坦承自己是gay，她一點也不驚奇。

這是大衛第一次出櫃。過去幻想過千萬次，無法跨越這道巨峰，此刻傾吐真相，竟似溪水潺潺，一陣鬆快順暢，心底一塊巨石徹底放下。娜拉沒有責怪他，只是平靜地鼓勵他告訴家人。

這之後他像是脫胎換骨，變得生氣勃勃、明朗自在。那麼多年的隱忍喬裝，汲汲融入符合「正常人」的模式，如今剝掉那一層假面，以真實自我面對世人，既脆弱又興奮，他為自己的重生感到巨大的喜悅。他很快加入了校園的多元性別團體，還跟成員設立了反恐同委員會，並在校報討論各類的性別議題。他覺得自己徹底解放了，找到了歸屬的團體。他們各自徬徨走過冗長的暗夜之路，終於在這裡紮地建寨，抱團取暖。

然而他們還需要跟世人澄清真相：他們不是怪物、不是後天誤導的結果，他們是自然天成的獨特個體。同時，世界上還有很多自我囚禁的同志 ，怕被歧視、被霸凌，還得靠發起社會運動，啟發他們探出頭來。

他也開始追逐歡戀，像情竇初開的少年，永遠的十七歲，生命是一場又一場的嘉年華。他燃燒著激情，流連在同志交融的場所，夜夜笙歌。這一路上莉莉和娜拉守護他、攔阻他，不時懇求他放慢腳步，大膽上路，小心導航。

3

那個寒假，大衛在回家過聖誕節 的路上，決心跟父母出櫃。（三）