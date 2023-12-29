王泰明嘆了口氣：這件事，說來話長。

姚蔓舒的媽媽比姚蔓舒的舅舅大兩歲，姊弟倆關係一直很親近。後來姊姊嫁到了離娘家很遠的外地，姊弟兩個還一直有書信聯繫。姚蔓舒家那會條件不好，長途旅行費時又費錢，所以姚蔓舒從小只跟著媽媽回過兩次姥姥家。

後來，姥姥、姥爺相繼去世，姚蔓舒和母系家族那邊的聯繫也越來越淡，只是在每年的生日，能收到舅舅寄來的賀卡和小禮物。

媽媽每次提到她唯一的弟弟，臉上都是驕傲的神采，說她這個弟弟腦子好，又肯吃苦，從一個賣早餐的小攤做起，一步一步的，幾年間就開起了店鋪。後來鋪面越來越大、生意越來越好，最後直接盤下了繁華地段的酒樓。據說舅舅還專門請攝製組來酒樓拍了廣告，在市電視台的黃金時間播出。

其實不管是酒樓，還是在黃金時間播出的廣告，媽媽和姚蔓舒都沒有親眼看過。但光是聽媽媽口氣激動地講述，姚蔓舒就能想像酒樓的金碧輝煌。她心裡充盈著與有榮焉的情緒，為自己有這樣一位了不起的舅舅感到驕傲。

可悲劇來臨的時候，總是無聲無息。某個冬天的夜裡，舅舅在酒樓裡宴客，賓客散去，員工也離開後，喝多了的舅舅就在自己辦公室的沙發裡睡著了。誰知道就是那夜，酒樓起了大火。火光沖天，把暗暗的冬夜照亮。

等到消防員趕到，終於把大火撲滅時，舅舅已經命喪火海。據說無法接受現實的舅媽執意要看舅舅的遺體，可看了一眼，她就當場昏倒。舅舅已經被燒得面目全非，和一截被燒成焦炭的木樁看起來沒有什麼區別。（五）