阿普航空／圖

小時候上菜市場，總是幫媽媽翻譯、講價，也在小夥伴家裡學會一些簡單的日語詞彙。每一種語言都帶給她新的自我。後來學了英文，夢想有一天要來新大陸看看。

隨著「母親」說話越來越順暢，語調也活潑起伏，大衛不再感到剛開始的失真感──他幾乎忘了這是個AI 在說話。同時他心想，從前為什麼沒有問過母親小時候的事呢？一股刺心的追悔油然而生。

手機鈴聲驟然響起。他把電腦暫停播放，思緒複雜地接電話。一看是母親住的那一州打來的陌生號碼，該不會是葬儀公司或律師事務所吧？

「嗨，大衛──狗狗！我是莉莉，我從公司打來的。」

原來是妹妹打來的。小時候妹妹說話說得晚，母親常指著大衛教她說「哥哥」，她發不準音，總叫成「狗狗」，以後就一直這麼叫。兄妹過去很要好，但經歷那件事後，就很少聯絡──應該說，他就很不太搭理妹妹年年生日和節日寄來的信。大衛早就在東岸工作定居。莉莉則在大學畢業後，回到西岸父母身邊。幾年前和母親一起葬下父親，現在母親也走了。

莉莉前兩天打電話來，告知母親過世，嗚咽難忍。她說雖然自己早有心理準備，知道時還是猝不及防。母親在疫情 間曾經染疫，復原後心肺弱化，開始經常出入醫院。這次發病其實差不多恢復了，才剛出院，不料夜間突然惡化，連同房沉睡的看護也沒察覺母親有掙扎。就這樣，母親孤獨地走到了人生盡頭。莉莉哽咽說，母親在父親過世後，就開始規劃自己的後事，不想給兒女麻煩，所以各方面都準備就緒。大衛只要在周末飛來參加喪禮就可以了，其他都不必操心。他聽後心情一鬆。

「喂，你也接到了吧？」

「什麼？」

「媽媽的遺贈啊！」

「喔，那個──是啦。」

他有點不想討論這個話題，但妹妹不由分說地解釋起來。半年前母親似乎知道來日無多，透過擔任網路系統工程師的莉莉，選擇了Now and Forever公司的遺愛計畫，並付清一切費用。經過幾百個小時的網上面談及口述錄影，終於由AI技術學習她講話的聲調、音質、速度、節奏、表情和習慣用詞等，能人性化地對答如流。她的面容也經過許多角度的攝影和錄像，輔以各個年齡階段的相片，使虛擬化身avatar有自然生動的表情，又不失慈愛安詳。莉莉滔滔不絕地說著，彷彿在誇耀她幫媽媽完成了生前的願望，並分享了媽媽最重要的祕密。大衛聽著，緘默不語。

「知道媽媽為什麼要做這件事嗎？爸爸中風 到過世，什麼話也沒留下，媽媽總是耿耿於懷。」莉莉不放過他似地追問。大衛接不了口，爸爸的喪禮他缺席了。那是六年前──還是七年前呢？他說不準。

「……媽媽是特別為了你做的，狗狗！」莉莉脫口而出，「她還是想留下一點什麼給你──給我們倆。」她在電話那頭哽咽不已。

2

從什麼時候，大衛覺得自己有點不同呢？是初中第二年吧！他突然意識到自己被棒球隊的另一個夥伴強烈吸引著，那種癡迷令他困惑。他壓抑著、躲藏著、羞愧著，不敢跟別人說。但那種悸動越來越強烈，後來隊友們都拿他來開玩笑，他就退出球隊了。不管母親怎麼勸說、父親怎麼發怒──父親可是從少棒聯盟就積極陪訓他的，副教練也沒有少做，好容易把他送進了地區的代表隊，這是父親嘴上最樂於跟鄰居分享的事。但他死也不肯回球隊了。

此後，父親慍怒一段時間後再想跟他親近，總被他推拒。他感到父親的失望，更害怕他發現真相。（二）