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血藏不住祕密（四）

桑文鶴

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堂哥王棟七點的時候準時到了，飯吃到一半，王泰明才終於明白這次家庭聚餐的真實目的。堂哥說，他們單位新分來了一個做文職的姑娘，人長得文文靜靜的，是家裡的獨生女。父親在稅務局工作，母親在高中當副校長。姑娘還沒有男朋友。他覺得人家這姑娘條件不錯，所以想給王泰明介紹一下。

在王泰明的印象裡，自己應該是跟堂哥提過姚蔓舒的，只是他記不清那是多久之前的事了。父母肯定是沒提過，說不定還專門叮囑王棟，讓他替自己的堂弟留點心。

王棟自己有個談了兩年的女朋友，女朋友的爹是公安系統的一個領導，媽在省醫院當主任。兩個人的婚事已經被提上了日程，估計不是來年「五一」，就是「十一」。

一頓飯王泰明都沒怎麼說話。吃完飯以後，王泰明說要去樓下抽菸，叫了堂哥陪自己一起去。

怎麼，心裡有事？王棟瞇著眼睛吸了口菸，盯著王泰明問。

我媽叫你來，就是給我介紹對象的？王泰明問。

是啊，這是好事啊！怎麼，你不樂意？

我有女朋友。王泰明說，我記得好像跟你說過。

王棟皺著眉頭想了一會，然後說：就是那個長得特別漂亮的？姓陶還是姓姚來著？

姓姚，叫姚蔓舒。

王棟點點頭，有點尷尬地笑了。挺長時間沒跟你聊了，叔叔、嬸子也沒提這事，我以為你倆的事已經黃了。

王泰明也跟著笑了笑。他往王棟身邊湊了湊，哥，其實，我有點事想求你幫忙。

啥事？說！

就是姚蔓舒，她舅媽好像遇到了點麻煩，想請你幫忙查一下。

王棟皺著眉頭，聽得迷迷糊糊，你從頭說，怎麼她舅媽的事需要她管？她舅呢？（四）

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