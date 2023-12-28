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寒梅的烏鴉嘴（七）

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他說：「寒梅雖然心直口快，但也沒有壞心，這麼排斥她不太好吧？你跟其他人說說，我們的聚會還是一家不能少。」

佳琪同意道：「我也覺得不太好，我問問其他人。」

佳琪拉了一個小群，有惠敏、凌雲和燕霞。

佳琪說：「老章說，我們的聚會一家不能少，我覺得也是。我想了想，寒梅提醒我去檢查脖子，並沒有傷害我，而是幫了我，醫生也說早檢查對我有利。雖然我大概有一個月為此焦慮失眠，後來查出來是良性，也是如釋重負。如今吃中藥，結節有減小，醫生讓我以後每年複查即可。這虧得是寒梅提醒，我該感激她才是。」

凌雲也說：「我家老顧跟老羅是朋友，他也為此事問我了。當初也幸虧寒梅提醒，老顧及時拋了一些股票，才沒有損失慘重。我雖然失業三個月，但當時失業的人那麼多，跟寒梅有什麼關係？只怪我沒有聽她的提醒，早早找好下家。」

佳琪和凌雲本來對於寒梅，也沒有太大的怨意。母親對孩子受到的傷害更為耿耿於懷，燕霞和惠敏反應更為強烈。不過雖然寒梅好像有一張開過光的烏鴉嘴，讓人避之不及，可是理智想想，她也只是提醒大家發現問題，問題本身並非因她而起。

燕霞說：「我們家Kevin年初做了個小手術，醫生說這種手術已經非常成熟，Kevin今後可以正常生活。真的說起來，也是早發現早治療為好。可是看見那麼小小的人要做手術，真是好心疼！」

燕霞最後表態：「我怎樣都行，我聽惠敏姊的。」

惠敏沉吟半晌說道：「我雖然當時很生氣，後來還是把寒梅的話告訴了Joyce，讓Joyce留個心。」（七）

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