阿普航空

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母親過世第三天，秦大衛接到了一則電郵。

電郵來自一個陌生的機構，叫做Now and Forever，「主旨」行上有他母親的名字，特別扎眼：「來自麗蓮‧徐的禮物」。他神經一凜，立刻打開來閱讀。

信寫得很簡單，說他們的用戶徐女士已經證實在前一天過世了，按照她生前的囑咐，本公司把為她製作的個人虛擬化身檔案贈與家人，可以永存記憶。請打開附件，註冊後便可開啟使用，也可以經由手機的Alexa應用程式進行。

大衛平時很謹慎，不隨便進到不熟悉的網站，但今天他毫不猶豫點開連結，來到Now and Forever公司的主頁。原來這個公司位在加州 矽谷，專門為餘日不多的客戶錄存人生故事、記憶點滴，利用AI 科技設計出一個虛擬化身，一個有著本尊的聲腔形貌的virtual avatar。客戶死後，他們的虛擬化身能繼續和親友兒孫交流對話，世代永存。

大衛頗驚訝，幾乎不敢置信。他母親從不是一個科技通，記憶所及，她連手機都只能用簡單的操作系統。不過那是好多年前的印象了。母親向來是溫婉傳統的居家女性，無法想像她一朝躍入AI之境徜徉流連。

「麗蓮‧徐」的檔案出現於螢幕，竟是中文頁面。母親移民 美國四十年，也在華人商行工作二十年，但她英文只能進步到某一個水平，再深一點就無法駕馭，英語始終不甚流利。這個公司很有眼光，他心想，美國是文化的大熔爐，確實需要為母親這樣的第一代移民備置中文版。仔細瀏覽，原來這個公司有個中文名，叫「緣永續」，挺好聽的。他又發現他們還有西班牙語、韓語、印地語等多種頁面。

大衛八歲時跟父母和妹妹移民美國，中文是他的第一語言，聽和說不差，閱讀馬馬虎虎，寫字就必須靠打字輸入才行。他慶幸自己還上了幾年中文學校，現在派上用場了。

懷著一種莫名的感覺，他按照電郵提供的密碼，啟動了母親的虛擬化身。只見螢幕上一團墨黑，逐漸出現一股細碎光點不斷迴旋著、拼貼著，慢慢幻化成一個人形，色澤和線條也清晰起來，皮膚的柔和質感、熟悉的細緻五官──啊，一個七十多歲版本的母親的容顏出現了，斑白短髮貼額，襯出蛋形臉頰。她眨眼點頭，帶著些許笑意，習慣性地把頭偏向右邊。但這明顯是一個三維投影的人像，每個微小動作都閃爍著流動的光影，介於虛實之間。大衛看得入神。

「嗨，我是徐麗蓮，很高興跟你見面談天！」母親的avatar說話了，聲音肖似母親的聲口，但是帶著一絲合成音效的冷淡僵硬。「我很樂意告訴你我一生的經驗。你今天可好？」

「呃，我，還好。」大衛勉強用中文說，「你的聲音聽起來有點不自然……」

母親沉默不語，螢光閃閃的臉龐看不出表情。好幾秒後，她接著說：「在我們開始之前，請注意幾個原則。我的聽力不算好，為了最好的效果，請你一定要等我講完話再發問，也不要打斷我說話。還有，你問問題時，要簡短清楚──用幾個關鍵字或一句話就夠了。」她停了半晌，似乎等大衛的回應，大衛生硬地說「我知道了」。

「那麼咱們開始吧！我有很多故事想跟你分享：我的童年、一生的志業，我的嗜好、婚姻、人生成長等，你想先聽哪一方面？」

「那……就講你的童年吧！」

母親微笑答應了。她開始敘述自己童年的經驗，二戰後在南投縣號稱「蝴蝶鎮」的埔里出生長大。她的父母在抗戰結束後從山東來到台灣，在小學教書，所以她的母語有兩種，標準國語之外，還能說流利的閩南語。（一）