我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

鷗歸故里（全文完）

卓慧臻

秦鷗做為律所代表方，也參加了慶祝晚宴。她穿著一件藕粉色紗質晚禮服，右邊斜跨露肩，領口處有羽毛墜飾，裙身帶著金色迷你心形亮片，整個人看起來溫婉、耀眼。

蔣霆父親早就發現，自從秦鷗來到上海，兒子不再整天眉頭緊鎖。他對她說：「蔣霆喝洋墨水長大的，不受管轄。他的哥哥已經娶妻生子，過著小康日子，你們有什麼計畫？」

「沒有！」秦鷗不好意思地說，試圖轉換話題。

「十年前，電動車發展迅速，需求量大增，學人工智能的蔣霆回來，游說我創業。我雖然當過生產零件的廠長，當時已經七十歲了，誰能想到今天居然成功了呢？你們是幸運的一代，我年輕時若有你們那麼好的機會、那麼好的學識，現在早就不知衝多高了！感情上也是如此，不要錯失良機！」

秦鷗佩服老人的意志與毅力，似乎也懂得老人的意思。但她是離過婚的女人，蔣霆如今是黃金單身漢，除非他願意，否則她不想那麼快又踏入另一段婚姻。她把父母留下的上海老房賣了，在浦東新區購置一處小公寓，請徐淇幫忙設計裝修。刷牆時，她用了藍色調的油漆，冀望如天空般自由。

阿曼達瀏覽臉書時，看到媽媽參加晚宴的相片，煙燻渲染過的紫紅妝容無懈可擊，美艷無比。她為媽媽鼓掌、加油，第一次在別人面前稱讚自己的母親，激動地四處查閱有關上海的資訊，對這個地方好奇起來，逐漸萌生去那兒讀中文的意念。

蔣霆已經準備等秦鷗房子裝修完後，正式求婚。徐淇和幾個同學正在網上搜索，務必幫秦鷗選上一件漂亮的婚紗，慶賀她找到自己的心靈依歸！（全文完）

人工智能 電動車 臉書

上一則

拍下新移民母親故事 台灣新2代高中生獲圓夢基金

下一則

可愛的瑪麗亞

延伸閱讀

外籍人士訪華 找公安登記免受罰

外籍人士訪華 找公安登記免受罰
賣政協資格、出軌女主持人 「上海虎」權色一把抓雙開

賣政協資格、出軌女主持人 「上海虎」權色一把抓雙開
中國年輕人逃離北上廣？有房東被迫降1500人民幣才找到房客

中國年輕人逃離北上廣？有房東被迫降1500人民幣才找到房客
中人均可支配收入 上海7.9萬人民幣居冠 北京7.7萬居次

中人均可支配收入 上海7.9萬人民幣居冠 北京7.7萬居次

熱門新聞

黛安∕圖

等待浪子歸來的女人（上）

2023-12-22 01:02
信義誠品今晚平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。（記者侯永全／攝影）

全球最大繁體中文書店「信義誠品」正式熄燈 現人潮留影

2023-12-24 10:31
黛安∕圖

等待浪子歸來的女人（下）

2023-12-23 01:02

婆媳恩怨三十年（下）

2023-12-18 01:01
兩名身分未明男子合力拆走班克西作品。（美聯社）

班克西新作現身倫敦 不到1小時就被偷 竊賊抓到了

2023-12-24 02:00

天助自助

2023-12-20 01:00

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點