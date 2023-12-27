秦鷗做為律所代表方，也參加了慶祝晚宴。她穿著一件藕粉色紗質晚禮服，右邊斜跨露肩，領口處有羽毛墜飾，裙身帶著金色迷你心形亮片，整個人看起來溫婉、耀眼。

蔣霆父親早就發現，自從秦鷗來到上海，兒子不再整天眉頭緊鎖。他對她說：「蔣霆喝洋墨水長大的，不受管轄。他的哥哥已經娶妻生子，過著小康日子，你們有什麼計畫？」

「沒有！」秦鷗不好意思地說，試圖轉換話題。

「十年前，電動車 發展迅速，需求量大增，學人工智能 的蔣霆回來，游說我創業。我雖然當過生產零件的廠長，當時已經七十歲了，誰能想到今天居然成功了呢？你們是幸運的一代，我年輕時若有你們那麼好的機會、那麼好的學識，現在早就不知衝多高了！感情上也是如此，不要錯失良機！」

秦鷗佩服老人的意志與毅力，似乎也懂得老人的意思。但她是離過婚的女人，蔣霆如今是黃金單身漢，除非他願意，否則她不想那麼快又踏入另一段婚姻。她把父母留下的上海老房賣了，在浦東新區購置一處小公寓，請徐淇幫忙設計裝修。刷牆時，她用了藍色調的油漆，冀望如天空般自由。

阿曼達瀏覽臉書 時，看到媽媽參加晚宴的相片，煙燻渲染過的紫紅妝容無懈可擊，美艷無比。她為媽媽鼓掌、加油，第一次在別人面前稱讚自己的母親，激動地四處查閱有關上海的資訊，對這個地方好奇起來，逐漸萌生去那兒讀中文的意念。

蔣霆已經準備等秦鷗房子裝修完後，正式求婚。徐淇和幾個同學正在網上搜索，務必幫秦鷗選上一件漂亮的婚紗，慶賀她找到自己的心靈依歸！（全文完）