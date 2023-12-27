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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

寒梅的烏鴉嘴（六）

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凌雲說，修麗可是藥妝，她不敢用，她用Lamar和La Prairie。燕霞在梅西工作，她說她主要用雅詩蘭黛、蘭蔻和倩碧，哪種在促銷就用哪種。惠敏說，她也是用雅詩蘭黛和蘭蔻。她們就各個護膚品系列，展開一番熱烈的討論。

寒梅每次看大家討論護膚品，就會說：「護膚的關鍵是保濕和防曬。我用CeraVe或者國內的蚌殼油就很好，沒必要浪費這種錢。」

寒梅的肌膚晶瑩白皙，大家也是無話可說。

Kevin跑過來找媽媽，燕霞寵愛地抱起他，女人們的話題又轉到孩子。凌雲的兒子在華爾街做金融，佳琪的兒子在讀醫學院預科，惠敏的女兒是藥劑師。佳琪笑說：「都說移民華二代最多的是做醫生、律師、藥劑師、金融，果然如此。」

可是寒梅的女兒並不是。寒梅有兩個女兒，二十四歲的Alice和十七歲的Emily。Alice當初被多家藤校錄取，最後去了史坦福讀教育系。如今在一家非盈利性的機構做社會工作，是個很有情懷的女孩，雖然薪水很少。他們家的女人真是特立獨行的風格。

Emily跟Ivy和Cindy關係很好，每次聚會，這三個年齡相仿的女孩總是玩在一起。Ivy問媽媽，為什麼這次Emily沒有來，佳琪尷尬地不知該如何作答。

寒梅不在，大家還是會有意無意地想起她來，不過誰也沒有說出來。

這個沒有寒梅的聚會，開開心心地開始、歡歡樂樂地結束，沒有任何風浪，甚至連一點漣漪都沒有。每個人都收穫了無數的讚美，可是心裡難免覺得有一絲絲的乏味。

4

老章和老羅在一個單位工作，雖然不是一個部門，但也常常碰面。這天老章回家對佳琪抱怨說：「唉，老羅一直問我什麼時候聚會，我真不知該如何回答他。」（六）

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