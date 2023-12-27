我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

艾比的煩惱（九）

顧艷

只喝了一小碗魚圓湯，她就倒在床上呼呼大睡。一覺醒來，已是第二天的大清早。她發現母親出門去了，也許是買菜，也許是到陳姨家去了。金秋十月，天高氣爽，是華盛頓最好的季節。艾比發現對面開著一扇窗，趕緊端出玫瑰花去。

史蒂夫從窗口探出頭來，衝她喊一聲「Hello」。

她對他說：你要去哪裡？

他說：我要去美術館

她說：我能和你一起去嗎？

他說：當然。

華盛頓國家美術館正展出畢卡索的畫。艾比在金秋的陽光下，終於如願以償地與史蒂夫這個英國男人，手拉手地走在法國梧桐樹的樹蔭下，讓她感到甜蜜又浪漫。儘管她心裡對史蒂夫的吝嗇感到不滿，但AA制，各付各的帳，誰也不欠誰，是她早已習慣的。當然這是艾比替史蒂夫著想，與他在一起，她總是遷就他。

畢卡索畫展陳列著畢卡索的成名作〈阿維儂姑娘〉，這是一幅裸體浴女圖。這群裸女線條簡單、粗糙，透出一種暴戾的挑釁，回到了原始的出發點。畢卡索把一切都敲得支離破碎，再把它們重新整合，給以新生命。

艾比不喜歡畢卡索的畫，她認為畢卡索是個情場老手，亦是女人殺手。畢卡索把女人們的青春、美貌、精神搗得粉碎，然後在畫布上隨意地、錯亂地將她們重新結合。雖然創造了藝術，但他摧毀著現實生活中的女人，讓她憤恨。

史蒂夫卻非常喜歡畢卡索，從畢卡索這裡，他得到不少對付女人的靈感和經驗。艾比不知道史蒂夫的過去，史蒂夫的過去對她並不重要；重要的是她對史蒂夫心存迷惑。她清楚自己很想改變現狀，擺脫母親對她的控制。

欣賞完畫展，史蒂夫邀請艾比去舞廳蹦迪斯可。（九）

畢卡索 美術館

上一則

拍下新移民母親故事 台灣新2代高中生獲圓夢基金

下一則

可愛的瑪麗亞

延伸閱讀

朱雲嵐「林泉逸趣」書畫展 僑教中心舉辦

朱雲嵐「林泉逸趣」書畫展 僑教中心舉辦
杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬
國畫家周平珖師生畫展 洛杉磯意𠫂會舘將舉辦

國畫家周平珖師生畫展 洛杉磯意𠫂會舘將舉辦
國畫家周平珖師生畫展 筆墨展精采世界

國畫家周平珖師生畫展 筆墨展精采世界

熱門新聞

黛安∕圖

等待浪子歸來的女人（上）

2023-12-22 01:02
信義誠品今晚平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。（記者侯永全／攝影）

全球最大繁體中文書店「信義誠品」正式熄燈 現人潮留影

2023-12-24 10:31
黛安∕圖

等待浪子歸來的女人（下）

2023-12-23 01:02

婆媳恩怨三十年（下）

2023-12-18 01:01
兩名身分未明男子合力拆走班克西作品。（美聯社）

班克西新作現身倫敦 不到1小時就被偷 竊賊抓到了

2023-12-24 02:00

天助自助

2023-12-20 01:00

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點