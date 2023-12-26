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烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

艾比的煩惱（八）

顧艷

大衛感激地看著她，但目光很快躲閃了開去。

艾比停下來，猛地抬起眼睛，捉到了他躲避的眼神，那眼神正是當年他對她說「你是我的小天使」的眼神。艾比盡量克制內心複雜的情感。她告訴小護士：「沒有彈性的皮膚打下去，血管一定會破，絕對不可以選擇這樣的血管。」

小護士是個非常矜持的越南裔小姑娘，她紅著臉「哦哦」地應著。大衛躺在病床上默不作聲，覺得艾比變成熟了，已不再是從前的艾比了。

艾比和小護士離開病房時，大衛向她們揮揮手。他那欲言又止的表情，讓艾比的心怦怦地跳起來。沒走幾步，樓梯邊的那個房間突然敞開了門。裡面的陽光，把走廊照得通亮。艾比知道那是重病房，一張床上的床單已被撤走。床墊上是一灘灘污濁被擦洗後留下的痕跡。床邊還立著沒搬走的氧氣，以及輸液架。有病人走過來張望說：「又死了一個人。」

艾比走進房去，像是檢查什麼東西似的。她看見床架子上，有一件女人的花襯衫，該是那個死者的衣服吧！

連續工作了近三十個小時，艾比實在累極了。下班時，她幾乎踉蹌著走到樓梯旁，整個人變得麻木。

「你怎麼啦？」唐醫生老遠看見她，朝她走過來問。

「沒什麼。」艾比說。

「看你臉色不好，病了嗎？」

「沒，沒有。」

艾比知道，這個從北卡來的華裔唐醫生看中了她，而她只覺得他土得掉渣。每次與他單獨相遇，她總是迴避著他。此刻，她一溜煙跑下樓去，讓他一個人站在樓道上。

他望著她的背影嘟噥道：「上海小姐真是精明過人呵！」

3

艾比回到家裡已是周六下午了，母親做好豐盛的菜餚，可是她累得沒有一點胃口。（八）

越南 天使 華裔

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