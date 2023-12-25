艾比有點激動，但很快冷靜下來，屏住呼吸道：「這不也是緣分嗎？」

大衛的眼睛已不再閃閃發亮，而是暗淡無光了。但在他暗淡無光的眼睛裡，依然能讓艾比受到巨大衝擊，好像噩夢中的舞蹈，她聽不清自己在說什麼了。

艾比轉向另一床病人，她仍然把大衛的鋁面病歷卡捏在手裡，彷彿捏著她從前的愛和恨。儘管她外表平靜得近乎發呆，但內心卻像洶湧的潮水起伏不平。終於查完了病房，她去水池洗手。用洗手液塗滿雙手，反覆揉搓著，從手裡流下來的水是黑黑的，還有些黏稠和油膩。她又塗了第二次洗手液，手上的皮膚才被洗得舒軟，潔白中帶點粉紅，指甲的光澤呈玫瑰色光彩。這才滿意地離開水池，回辦公室。

這時艾比很累了，正想坐下來休息一下，又來了一個新病人。那是一位白人老太太，艾比一看就認識她。她就住在艾比家附近，小時候玩捉迷藏的遊戲，一直玩到她家的那條小路上。她家的院子裡有棵蘋果樹，用竹竿一打，就噗噗地掉下蘋果來。只是那些蘋果都還沒有發育成熟，吃起來酸酸的。

那時候老太太還年輕，臉總是通紅通紅的，大家背地裡叫她「西紅柿」。「西紅柿」已經認不出艾比了，女大十八變嘛！艾比想人真是沒用，眨眼一個漂亮女人就變成老太太，還得了要命的胰腺癌。

安頓完「西紅柿」，艾比看見一個小護士，拿著點滴瓶給大衛去輸液，艾比情不自禁地跟過去。小護士是新手，氣泡早放完了，小股的藥水溢到地板上，可她的針頭就是插不到靜脈，一次、兩次，大衛的手隆起一個包。艾比忍不住，接過小護士手中的針頭，一下就到位了。（七）