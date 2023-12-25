王幼嘉／圖

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周四的時候，王泰明收到母親高芳娟發來的短信，讓他周五下了班早點回來，堂哥王棟要來家裡吃飯。

王泰明問：他怎麼要來？

高芳娟回覆說：估計是聽說了你爸最近身體不行，所以來看看他。

王泰明又問：那家裡還缺點什麼，我路過超市可以買。

那邊回覆說：什麼都不用，估計六點半、七點左右開飯，你自己按時回來就行。

王泰明給姚蔓舒解釋，說周五晚上的電影看不成了，我得回我父母家，我堂哥要來。

姚蔓舒問：是不是就是那個刑警隊的？

王泰明說「是」，又一拍腦門，這不剛好嗎？他笑嘻嘻地望著姚蔓舒，本來不就是要去找他，讓他幫忙嗎？正好明天晚上見到了，跟他好好說說。他攬過姚蔓舒的肩，你別急，咱舅媽的事我一直上著心呢！又說：我這個堂哥和我關係不錯，從小穿一條開襠褲長大。只要我開口，他肯定會幫忙的。

姚蔓舒點點頭，我只是希望我舅媽沒事。

姚蔓舒的舅媽叫劉曉萍，和她已經失聯有將近一個月了。說是「失聯」，也不完全正確，因為時不時的，姚蔓舒的手機上就能收到她舅媽發來的短信，說她去了外地，跟人合夥做生意，一切都好，讓姚蔓舒不要掛念。單看短信的內容，也沒有什麼異常，措詞造句之類的也像是她以往的風格。可每次姚蔓舒打過去的電話，卻總是沒有人接。

姚蔓舒去過派出所一次，跟接待她的民警說了情況。可民警勸她別擔心，說他們調查了劉曉萍的身分證使用情況，發現她最近在蓬城的幾家賓館有投宿的記錄。他們已經聯繫了那幾家賓館的前檯經理，都說辦理入住的人確實是劉曉萍本人。警察勸姚蔓舒想開點，舅媽也許就是單純的忙，所以才疏於聯繫。

姚蔓舒問警察，那她住店的時候都是一個人嗎？警察看了看筆記本上的記錄，搖了搖頭，有兩次辦入住的時候，身邊還有一個男的。但監控裡劉曉萍的神情正常，沒有任何被脅迫、被控制的跡象。

姚蔓舒點點頭，謝過了警察，然後離開了。她有點想不明白，舅舅死了很多年了，不管自己怎麼勸，舅媽都沒有再婚。怎麼現在突然會背著自己跑去蓬城，和一個男人一起入住酒店？

會不會是她在網上認識的男人？王泰明問。

我也不知道。

你得提醒你舅媽，一定把錢包捂好，別讓來路不明的男人給騙了。

我就是擔心這個。我舅媽這個人心太軟，怕是別人要賣她，她還幫人家數錢呢！姚蔓舒著急地皺著眉頭，我也是生氣她什麼都不跟我說，交男朋友就交男朋友嘛，又不是什麼壞事。我現在就想知道，這個和她一起住賓館的男的，到底是誰、是幹麼的、是不是正經人。她說自己又去了派出所，請民警幫她調查一下這個男人的背景，可遭到了拒絕，說那是劉曉萍的個人隱私。婚戀自由，只要她沒有幹違法亂紀的事，旁人無權干涉。

她回來跟王泰明抱怨的時候，王泰明想到了自己那個在刑警隊上班的堂哥。

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周五一下班，王泰明就直奔超市，買了魚、買了蝦，還買了點水果，大包小包地提回了家。一進門，高芳娟果然埋怨他，說家裡的飯已經準備好，怎麼又亂買東西亂花錢。王泰明笑嘻嘻地說：多吃新鮮的河鮮和海鮮對肝臟好，清肝明目，這對我爸的身體有好處。

坐在沙發裡的王建國聽見王泰明的聲音，趕緊招呼兒子坐自己跟前，問兒子機關裡的工作順利不、領導下達的任務能不能順利完成之類的。失明以前，王建國是紅峰機械廠的一名鉗工，幹活是把好手，其他的活也幹得挺漂亮。他是個心思活泛的人，私下裡還接一點電焊、水電之類的活計補貼家用。眼睛就是用廠裡的機器幹私活的時候出的事。還好他平時嘴甜會來事，和領導、同事們都處得不錯。出事後，廠裡沒追究他的責任，還可憐他，批准他提前辦了病退。（一）